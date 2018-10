Los comercios de Cáceres y Badajoz recuperan hoy la apertura en festivos

Las compras volverán hoy a las grandes superficies comerciales de Cáceres y Badajoz. De esta forma, se da cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo que anula la revocación que ejecutó la Junta de Extremadura contra la declaración de estas dos ciudades como Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) a efectos de horarios comerciales, lo que implica que los comercios de más de 300 metros cuadrados puedan volver abrir 16 domingos o festivos al año (primeros domingos de febrero, marzo, abril, mayo, junio y octubre) frente a los 10 que había estipulado el Gobierno regional. Para el resto de las tiendas el horario es libre siempre que no se rebasen las 90 horas a la semana o las 12 horas al día. El fallo del alto tribunal, que se produjo el pasado mes de julio, trajo consigo todo tipo de reacciones por parte de los colectivos implicados. Mientras que en líneas generales los consumidores aplaudieron esta medida, los pequeños comerciantes mostraron su descontento al considerar que abrir seis festivos más al año beneficia solo a las grandes superficies.

En la capital pacense, se pondrá hoy en marcha la campaña ’Sobran los motivos, Badajoz este domingo vuelve a sonreír’, una iniciativa promovida por el ayuntamiento y los comerciantes para fomentar las compras en la zona centro de la ciudad. Las asociaciones de comerciantes y de empresarios de la calle Menacho y del Casco Antiguo han llegado a un acuerdo con los responsables de los aparcamientos subterráneos del baluarte de Menacho y de la plaza de Santa María para que hoy se pueda aparcar gratis en estos estacionamientos.

Entre las propuestas, diez estatuas humanas se repartirán entre Menacho, Francisco Pizarro, la Soledad y la plaza de España, de 11.00 a 14.00 y del 18.00 a 20.00 horas. Se organizará de nuevo la Ruleta de la Suerte, con regalos para los clientes. Asimismo, abrirán algunos de los principales monumentos, como las torres de los Acevedo y de Santa María, la de Espantaperros y Puerta de Palmas, en horario de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas. También funcionará un tren turístico que saldrá de la plaza de la Libertad con recorridos de una hora.

EXPECTACIÓN // El presidente de la asociación de comerciantes de la calle Menacho, Félix Retamar, sostiene que están «a la expectativa» por cómo se comportarán los consumidores en el día de hoy. «Estamos expectantes, pero nosotros vamos a poner toda la carne en el asador porque las actividades están organizadas y hemos hecho un gran esfuerzo para que el aparcamiento sea gratis tal y como demandaban nuestros clientes», destaca Retamar. A esto se suma, a su juicio, que las temperaturas previstas para la jornada «también nos van a acompañar». No obstante, todo dependerá de que los ciudadanos apuesten por comprar en la zona centro de Badajoz y no se marchen a las grandes superficies, como en el caso del centro comercial El Faro. «Esperemos que la gente se anime a comprar y vamos a intentar ser un poco positivos de que aumenten las ventas, aunque no porque se abra el domingo, sino porque la temperatura ya ha descendido un poco y entremos en la temporada de otoño-invierno, ya que somos escépticos con la apertura los domingos», puntualiza Retamar.

Sobre este asunto se pronunció la pasada semana el alcalde pacense, Francisco Javier Fragoso, quien considera que la apertura de hoy es una «oportunidad» que hay que «aprovechar» para generar economía y empleo, al tiempo que pidió a la Junta de Extremadura que las autoridades laborales estén «pendientes» para que no «se transforme en un abuso» de las condiciones laborales de los trabajadores. Cabe recordar que para Fragoso supuso una gran satisfacción el pronunciamiento del Supremo, al haber promovido que Badajoz volviera a recuperar su categoría de ZGAT.

el caso cacereño // La alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, también celebró la decisión del Supremo al haber luchado para que la ciudad volviera a ser considerada como ZGAT. Según manifestó la regidora municipal, la apertura de 16 festivos al año «beneficia al empleo» y no solo a las grandes superficies. La Asociación de Empresarios del Comercio de Cáceres (AECA) no compartía esta postura y aseguró que los comerciantes habían recibido la noticia «con un gran disgusto», al tiempo que considero que el Gobierno local solo estaba defendiendo «los intereses de las grandes superficies». Pese a ello, para la jornada de hoy no se han organizado actividades extraordinarias para incentivar las compras en el pequeño comercio de la ciudad.

Según las consultas realizadas por este diario, hoy abrirá en Badajoz el centro comercial El Faro, Carrefour y el Corte Inglés, entre otros comercios. Por su parte, en Cáceres estarán abiertos al público el centro comercial Ruta de la Plata, Eroski y Carrefour.