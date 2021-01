El comité de huelga de Tenorio alerta de varios positivos en el centro coordinador

El comité de huelga de Ambulancias Tenorio alerta de que hay al menos dos positivos entre las personas que organizan y gestionan los servicios de ambulancias de la región desde el centro coordinador de Mérida y otros cuatro trabajadores están aislados, por lo que "si el cerco se amplía podría dejar bajo mínimos la gestión de este servicio esencial que es el de ambulancias", lamentan. Por el momento, según explican, el servicio no se está viendo resentido y se están manteniendo la actividad ordinaria moviendo turnos de otros trabajadores.

Desde el comité denuncian que hasta ayer no se han tomado medidas efectivas por parte de la empresa.

“Son varios los escritos entregados a la empresa pidiendo que por favor se tomen medidas, al menos las obligadas por Sanidad, pero parecen caen en saco roto. La limpieza brilla por su ausencia y de la desinfección ni hablamos. No hay gel hidroalcohólico, no hay ventilación, no se toman medidas de turnicidad y control horario que limiten los contactos. Es un desastre, estaba tardando en aparecer un foco", afirma Aureliano Brazo, miembro del comité de huelga y delegado por el centro coordinador. Además señalan también que "la falta de medios para realizar su trabajo es patente y al estrés por la falta de herramientas para realizar sus tareas se suma la tensión por la presión constante de los responsables de la empresa que les exigen cumplir con los servicios sí o sí".