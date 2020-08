El comité de Tenorio estudiará si continúa con las concentraciones

La protesta de los trabajadores de ambulancias Tenorio se desinfló ayer con una huelga indefinida que arrancó en los centros de Badajoz con cruce de reproches entre los trabajadores y la empresa (al cierre de esta edición se desconocía aún el impacto que había tenido) y con una concentración convocada en Cáceres que no fue secundada por la plantilla. «Es una decepción. Las concentraciones han sido aprobadas por los trabajadores, pero si no acuden después, el mensaje que se esta mandando a la empresa es que la situación no está tan mal», criticaba el presidente del comité de empresa en Cáceres, Antonio Baños. Apenas una decena de personas participaron en la concentración de dos horas convocada a las puertas del Hospital San Pedro de Alcántara.

En principio esta acción iba a desarrollarse todos los lunes del mes de agosto y, en función de la respuesta de la empresa, se podría prolongar hasta diciembre. Sin embargo, después de la falta de apoyo que la plantilla mostró ayer a los representantes del comité ahora se van a replantear si mantienen esta acción o la suprimen. La reunión será esta misma semana.

«La protesta continuará. Porque sabemos que la empresa no va a hacer nada en el tiempo que le queda y lo único que estamos pidiendo es que cumplan con los pliegos y con el convenio. Nada más», señala el representante de los trabajadores en Cáceres. Entre los problemas que denuncian, la falta de mantenimiento en los vehículo lo que sitúan como causa de que el pasado domingo saliera ardiendo una ambulancia en Casar de Cáceres. En el incidente no se produjeron daños personales porque los trabajadores estaban en ese momento en un aviso en un domicilio.

Huelga en Badajoz

Ayer se inició también la huelga indefinida que han convocado desde el comité de Badajoz. Al cierre de esta edición el comité desconocía los datos oficiales del impacto que había tenido en lose servicios programados. Ambulancias Tenorio tampoco respondió a las preguntas de este diario sobre el desarrollo del primer día de paro. «No vamos a tirar la toalla a las primeras de cambio. Sabíamos que la empresa no nos lo iba a poner fácil», decía ayer el presidente del comité de empresa en Badajoz, Juan Félix Tena.

La orden de servicios mínimos que había publicado el SES dejaba un margen estrecho para la huelga puesto que todos losa servicios urgentes y los de tratamientos esenciales (los tratamientos oncológicos, los de hemodiálisis o las rehabilitaciones en las que la atención es imprescindible), debían prestarse.

«Sabemos que algunos pacientes de rehabilitaciones que no son imprescindibles, se han quedado en casa. Y que en los servicios programados también la afluencia ha sido menor», indican los representantes de los trabajadores. En todo caso, muchas consultas de especialidades bajan el ritmo en el mes de agosto por las vacaciones.

La jornada transcurrió con cruce de reproches entre la empresa y los trabajadores. A través de un comunicado, Ambulancias Tenorio denunció por la mañana que los paros y la huelga eran un «chantaje irresponsable» que solo busca dañar a la empresa y limitar al máximo la atención a la población. «Los sindicatos han convocado esta huelga a sabiendas de que las exigencias sobre la mesa son imposibles de cumplir». Recuerdan además que ha pedido al SES rescindir el contrato.

El comité de huelga criticó que la empresa no haya planteado ninguna solución al conflicto, mientras hay un «desentendimiento total» en la región. Exigen unos servicios mínimos acordes a lo publicado en el DOE y afirman que los de ayer «se los ha inventado», para dejar sin efecto la huelga. Según explican, de los 1.027 efectivos, solo 15 trabajadores podrán secundar el paro en 12 días.