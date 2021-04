¿Cómo respira la política regional?

No hay elecciones a la vista, los pactos en los gobiernos locales en minoría se han reafirmado y la mayoría absoluta que reina a nivel regional imprime tranquilidad. Nada que ver con el terremoto político que se inició con la moción de censura en Murcia y explosionó con la convocatoria de elecciones en Madrid. Los portavoces parlamentarios extremeños analizan cómo se respira en territorio regional y coinciden en que la vuelta al bipartidismo es inevitable.

Desde el PSOE, Lara Garlito, portavoz de su grupo parlamentario, resume la diferencia con respecto a nivel nacional en que aquí no tienen que arrimarse a nadie para mantener un gobierno estable. En Extremadura los socialistas juegan con la baraja completa.



Lara Garlitos (PSOE).

En cuanto a su visión del tsunami en otros territorios, pone el foco en el transfuguismo tras la moción en Murcia presentada por PSOE y Cs contra el PP, que fracasó porque tres diputados de la formación naranja decidieron entrar en el gobierno de los populares (después los de Vox exigieron lo mismo): «Me parece deleznable, es un daño profundo a la democracia».

Cuando se le pregunta si no ocurrió algo similar en Extremadura, en Jerez de los Caballeros, asegura que «no tiene nada que ver». «Ni siquiera era militante del PP, sino independiente». Pero lo cierto es que el PSOE recuperó la alcaldía en esta localidad pacense gracias al apoyo de una concejala que efectivamente era independiente pero que se presentó a las elecciones en la lista del PP. En este caso la moción se llevó por delante a un alcalde de Podemos apoyado por PP y Cs.

El ‘botón’

Quien sí afirma rotundamente que no existe diferencia entre ambos escenarios es la portavoz del grupo parlamentario popular, Cristina Teniente. «Y no olvidemos que Ricardo Cabezas (líder socialista en el ayuntamiento pacense) quiso hacer lo mismo en Badajoz, se dejó querer para darle al mismo botón que apretó Pedro Sánchez para desestabilizar el gobierno de Murcia».



Cristina Teniente (PP).

«Ver esta situación -continúa Teniente- no es nada agradable, pero cuando pasan estas cosas una tiene que ir al origen: si Sánchez no aprieta ese botón de demolición de Murcia, no se convocan elecciones en Madrid. Cuando las cosas no salen como él quiere, se alía con quien haga falta».

Dice que a ella la clave de quién es el actual presidente del Gobierno se la dio Felipe González «hablando de su catadura moral». «Además, Vara aseguró que Sánchez había destrozado su partido y que iba a destrozar España; lo dijo cuando era ‘susanista’».

Más allá de la críticas al líder del PSOE, afirma que a Extremadura no le ha salpicado el movimiento porque aquí PP y Cs se han dado la mano para mantener pactos como el del ayuntamiento de Badajoz, donde en mayo habrá alcalde de la formación naranja.

Cuando se le plantea que cómo es posible que ahora el PP recoja adeptos de Cs, ese partido que según los populares apoyó a que Sánchez pulsara el famoso botón del que hablan, responde: «¿Y es normal que Sánchez suelte a Iglesias y abrace a Cs»?

La corrupción

«De apretar nada. Todo salta por los aires por un caso fragante de corrupción en Murcia. En los pactos entre PP y Cs no entra la corrupción ni tapar delitos». Así lo resume David Salazar, portavoz adjunto de Ciudadanos. «Es muy triste que haya gente que anteponga intereses personales por encima del partido y que desde otra formación se intente normalizar la compra de voluntades», añade en relación a los tres diputados tránsfugas de Murcia.



David Salazar (Cs).

Sobre el análisis en Extremadura, reconoce que aquí el grupo popular «tiene respeto» por los diputados de Cs. «En otras comunidades se les está acosando».

¿El futuro de su partido? «Llevo en él ocho años y he ido a muchos duelos. A lo mejor tenemos que ser extraparlamentarios cuatro años, pero yo no voy a renunciar a esto porque creo en el centro».

Quien si los da por muertos es la portavoz de Unidas por Extremadura (Podemos), Irene de Miguel, quien, por el contrario, ve a su partido muy asentado y con una vertiente «muy territorial»».



Irene de Miguel (Podemos).

De Miguel dice que la elecciones en Madrid van a afectar no solo a su partido, sino a toda la comunidad «por el centralismo que hay». ¿La decisión de Pablo Iglesias? «Es un órdago absoluto, pero es que nosotros llevamos arriesgando desde que nacimos para cambiar las cosas. Ahora Pablo nos ha recordado a qué vinimos a la política. Y no podemos permitir que se normalicen gobiernos como el de Badajoz, apoyados en la extrema derecha».