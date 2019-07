La compraventa de viviendas sube un 10,8% en el primer trimestre

De «puntual». Así califican los expertos los datos desvelados por el Consejo General del Notariado que apuntan a que Extremadura fue la segunda comunidad autónoma donde más se incrementó la compraventa de viviendas: un 10,8% en el primer trimestre del año. Una cifra muy por encima de la media nacional, que apenas se quedó en el 1,7%. La región sólo es superada por Cantabria (16,3%).

Del mismo modo, Extremadura también encabeza las operaciones de compraventa de viviendas tipo piso, con un 12,8% más, en comparación con el 0,1% de la media nacional y de nuevo sólo superada por Cantabria (16,3%).

Pero los miedos a una posible burbuja inmobiliaria son, según los expertos, infundados.

«Extremadura es un mercado que va, digamos, diferente al resto», dice Ignacio Ferrer, decano del Colegio Notarial de Extremadura. Según Ferrer, la región mantiene un mercado «estable» desde 2012. Por ello, explica así estos datos: «En 2015 hubo un pequeño incremento, pero inferior a la media nacional. Porque en sitios punteros, hablamos de Madrid, Barcelona, Valencia, el litoral... Se había incrementado. Ahora lo que ocurre es que Extremadura continúa con esa tendencia mientras que en esos sitios el mercado se ha ralentizado», asegura.

Por tanto, no ve signos de una potencial burbuja inmobiliaria: «Al contrario. Los precios aún no se han recuperado a niveles anteriores a la crisis y aquí no sube la población», detalla.

Misma opinión comparte Francisco Marroquín, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) en Cáceres, quien además apunta que estos datos deben ser acogidos con «cautela», ya que aún no son definitivos: «Tiene que pasar apróximadamente un mes para que se confirmen todas esas transacciones», señala.

OTROS INDICADORES/ Un extremeño necesita, de media, invertir 5,2 años de su sueldo íntegro para poder adquirir su propia vivienda, por debajo de la media española que se sitúa en 7,3 años, según la consultora inmobiliaria Sociedad de Tasación.

Mientras, el precio de la vivienda en alquiler también se incrementó más que la media nacional en el segundo trimestre de este 2019. Así, en la región el precio de la vivienda en alquiler subió un 4,4%, por encima del 2,8% de aumento en el conjunto del país. El precio del metro cuadrado alcanzó los 5,2 euros. Una cifra aún muy por debajo del precio medio de la vivienda en alquiler en España, que se sitúa en los 11 euros mensuales.

Estos indicadores confirman la «particularidad» del mercado inmobiliario extremeño, más que en ascenso, empujado por la caída nacional.