«Con los nuevos títulos hay que ser prudentes»

–¿En qué notarán los estudiantes que tienen un nuevo rector?

–Quiero que vean que los problemas que detectan se solucionan y luego entiendo que si los profesores dejan ese tedio y están más satisfechos y tranquilos, eso se irá trasladando a los alumnos.

–Llega en uno de los momentos en que hay menos estudiantes.

–Cierto. Es preocupante, no es tan grave como lo que estamos diciendo pero sí es grave. El cambio a los grados de cuatro años ya sabíamos que traería un descenso de matrículas de entre el 10% y el 15%. El resto de la caída está unido a una baja tasa de natalidad y hay que ser consciente de que la principal responsabilidad es formar a los jóvenes de Extremadura. Lo que sí hay que atacar son los alumnos que estamos perdiendo: el 50% de los que hacen selectividad y eso sí que es importante. Según un estudio, esa pérdida se produce porque un 15% desaparece, deja de estudiar o se va a una universidad no presencial, y el otro 35% se marcha fuera, básicamente a Sevilla, Salamanca y Madrid. ¿Las causas? Porque hay títulos que no tenemos pero también porque se van a otros que sí tenemos. Y ahí está nuestro problema, que también es geográfico.

–¿Y qué solución tiene?

–Las universidades cada vez hacen políticas más activas de captación. En Sevilla llevan folletos a los centros de Zafra y en Salamanca se van a los institutos de Plasencia y preparan excursiones a los alumnos durante todo el curso. Y eso lo tenemos que contrarrestar yendo a los institutos muy tempranamente a vender nuevos títulos profesionalmente hablando. Formar a gente con empatía para ir a los centros y que los orientadores insistan a los alumnos en la UEx. Las jornadas de puertas abiertas están muy bien pero son inservibles porque cuando los alumnos llegan a 2º de Bachillerato ya saben dónde quieren ir. Nuestra sangría está motivada por la situación geográfica y por la moda y tenemos que ser atractivos.

–¿Cómo puede afectar esta tendencia a la baja a la universidad?

–Es difícil de simplificar eso de si baja la matrícula se cierra el título y se ahorra. La mayoría de los docentes son funcionarios y puede que tengamos falta de agilidad para readaptar los recursos humanos pero la ley no la hemos hecho nosotros y no tenemos ni la versatilidad de los institutos para que puedan impartir otras materias. Porque una universidad de calidad tiene que tener a un matemático al tanto de lo último en su área dando clases y eso nunca lo será un químico. Para nosotros cerrar un título es algo dramático, primero hay que pensar, intentar cambiarlo, darle otro perfil, nuevas competencias y volver a probar.

–¿Echa de menos algún título?

–Hay gente que habla de Farmacia, Bellas Artes, Ingeniería de Caminos como máster y no suena mal. No estoy de acuerdo con muchas de las formas ni con algunos de los títulos que hemos implantado en los últimos años. No veo razón ni eficacia, pero los tenemos y mi responsabilidad es cuidar de ellos.

–El último en estrenarse ha sido Periodismo, ¿qué le parece?

–No me ha gustado el procedimiento por el que lo hemos montado. Habría hecho una reflexión más seria. Creo que ha sido precipitada. Se necesita más mesura que seis meses. En Psicología la problemática es una plantilla demasiado fluctuante. Hay que ser responsable y me comprometo a hacer unos estudios serios. También hay que preguntar a la sociedad, a los políticos... eso no lo puede decidir la UEx. Además al montar un título nuevo también se diversifica la oferta. Mi aspiración es dejar la universidad mejor pero no necesariamente con muchos más títulos. Si dejo alguno será bien montado y dotado desde el principio. Prudencia con los nuevos títulos.

–¿Y las duplicidades como Magisterio o Enfermería?

–Ninguno de esos tiene déficit de matrículas, pero ahí hay que mirar el mercado laboral. Nadie quiere estudiar una carrera para quedarse en paro. ¿Hay entonces que formar solo a las personas que puedan colocarse? Eso es estalinista, pero es cierto que estamos produciendo de más en algunos casos. La alarma ha saltado en Magisterio, lo dijo la CRUE, producimos el doble de maestros de los que puede absorber el sistema. Quizás ahí deberían incrementarse las notas de corte para controlar la producción y mejorar también el nivel.

–¿Cree que la universidad cumple las expectativas de los graduados?

–Hay carreras que tienen menos salidas y terminan siendo personas sobreformadas para el puesto que desempeñan, eso es frustrante. Y la universidad en ese sentido sí se puede entender como un fracaso. Pero el paro en gente con estudios universitarios es inferior a cualquier otro fragmento educativo. De manera general, no creo que la universidad falle en sus expectativas, aunque claro que tiene errores.