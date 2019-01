El Consejo de Estado rechaza los dos proyectos de universidades privadas en Extremadura

El Consejo de Estado es «desfavorable» a los dos proyectos de universidades privadas on line presentados en Extremadura en el 2016. En sendos dictámenes señala que «no procede la aprobación» ni del anteproyecto de ley de reconocimiento de la Universidad Internacional Augusta Emérita ni de la Universidad Abierta de Europa Extremadura. En ambos casos concluye que se pretende reconocer una universidad «sobre la base de un expediente que no pone de manifiesto las hechuras o solidez suficiente de un proyecto universitario de la exigible solvencia, en los términos que se pronuncia la propia Ley Orgánica de Universidades».

El Consejo de Estado responde de esta forma a la consulta realizada por la Junta de Extremadura en febrero del 2018. Este órgano consultivo reconoce que la comunidad tiene la competencia suficiente para aprobar el desarrollo legal específico necesario para la implantación de ambas universidades privadas pero, aún así, la administración regional decidió remitir sendos anteproyectos a este órgano antes de tomar una decisión.

Sobre los mismos ya se habían pronunciado distintos órganos dentro y fuera de la comunidad: la Secretaría General de la Consejería de Educación, la Abogacía General de la Junta y el Consejo Económico y Social se postularon a favor de las dos iniciativas privadas, mientras que se manifestaron contrarios tanto la Conferencia General de Política Universitaria del Ministerio de Educación como la propia Universidad de Extremadura.

Sin embargo, ahora se incorpora un nuevo documento que apuesta por rechazar ambos proyectos privados, aunque es la Junta de Extremadura la que tiene que tomar la decisión. Si finalmente da luz verde a ambas iniciativas, los proyectos de ley deberán ser remitidos a la Asamblea de Extremadura, que tendrá la última palabra.

Preguntada ayer por este asuntos, desde la Consejería de Educación indicaron a este diario que «seguimos pendientes del informe definitivo del Consejo de Estado», pese a que ambos dictámenes tienen fecha de aprobación del 31 de mayo del 2018 y están publicados en el portal de este órgano.

En concreto, sobre el proyecto de la Universidad Internacional Augusta Emérita, el Consejo de Estado advierte sobre un escrito recibido en el que se pone de manifiesto por dos de los socios de la institución promotora (Proactiva Online de Educación Superior) «una serie de supuestas irregularidades en los estados financieros y contables de la sociedad y en el régimen jurídico de la misma que, incluso, ha derivado en la judicialización de determinados aspectos del devenir de esa sociedad», se indica en el dictamen.

CON SEDE EN ALCOBENDAS / Sobre la Universidad Abierta Europa Extremadura, el Consejo Consultivo reprende a la Abogacía General de la Junta que tras un primer informe de enero del 2018 en el que concluye de forma desfavorable a este proyecto en base al pronunciamiento de la Conferencia General de Política Universitaria, «sorprende que solo unos días más tarde, en marzo del 2018, informara favorablemente limitándose a decir que la Dirección General de Universidades de la Junta ha considerado subsanados los extremos puestos de manifiesto por dicha Conferencia General». Advierte también en este caso de que en la memoria inicial se ubica la sede de esta universidad en Alcobendas y no ha sido hasta una segunda memoria cuando se modifica este aspecto y se ubica la sede en «media planta» de un edificio en Badajoz. «Esto denota una improvisada configuración que debe llevar a la autoridad consultante a una profunda reconsideración antes del correspondiente reconocimiento».

Asimismo, y entre otras cuestiones, en los dos proyectos de universidades el Consejo de Estado detecta que en términos de oportunidad y justificación de los proyectos hay documentos, «por ejemplo la memoria económica, que se estiman manifiestamente insuficientes» y critica que las memorias deberían tener en cuenta el impacto y las consecuencias proyectadas sobre los sectores, colectivos o agentes afectados en la norma «incluido el efecto sobre la competencia».

la oferta no complementa / Echa en falta también un segundo pronunciamiento de la Conferencia General de Política Universitaria una vez supuestamente subsanados los errores advertidos en su primer y único informe al respecto y tampoco ve claro el Consejo de Estado que la oferta formativa planteada por ambos campus privados venga a complementar la que ya se ofrece en la comunidad. «No parece prudente reconocer dos universidades privadas que no solo ofrecen unas titulaciones que no complementan a las ya existentes, sino que en determinadas titulaciones (Derecho, Psicología...) se solapan entre ellas mismas», advierte.

Pese a estos argumentos contrarios, fuentes del proyecto Universidad Augusta Emérita señalaron ayer a este diario que «en el momento actual no existe ni una sola pega real» contra su iniciativa y que «cualquier duda, sugerencia o propuesta ha sido debidamente recogida o subsanada en tiempo. Todas las explicaciones o ampliaciones que se nos han pedido han sido realizadas». Por todo ello, aseguran que siguen «esperanzados y animados por el bien del proyecto y de Extremadura».