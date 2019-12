Contabilizan 1.500 reclamaciones y consultas por la Capital do Natal

Hasta 1.500 reclamaciones, consultas y peticiones de información han recibido el Instituto de Consumo de Extremadura (Incoex) y las asociaciones de consumidores de Extremadura por la presunta publicidad engañosa de la ‘Capital do Natal de Lisboa’, según informaron ayer fuentes de la Consejería de Sanidad de la Junta, que está a la espera de que el Ministerio de Sanidad emita un informe para orientar sobre la forma de proceder en este caso de los institutos de consumo de las comunidades autónomas, pues aunque un alto porcentaje de afectados son extremeños, también ha habido un aluvión de quejas de ciudadanos de Andalucía, Madrid o Castilla y León.

En el Incoex han contabilizado unas 200 consultas de manera telefónica y presencial, sin reclamaciones oficiales, que los afectados están dirigiendo a la Unión de Consumidores de Extremadura (UCE), Adicae, Facua, Feaccu y Acuex. La UCE, que a las tres de la tarde de ayer tenía registradas de 500 reclamaciones nominativas, insistió en la importancia de que todos los afectados, independientemente de sus casos, reclamen directamente a la empresa promotora del parque de Navidad y a la intermediaria a través de la que adquirieron las entradas, así como aconsejaron que cada consumidor tenga su propia documentación para acreditar que ha reclamado en el momento en el que tuvo conocimiento de esa supuesta publicidad engañosa.

La Unión de Consumidores de Extremadura recomienda «paciencia» a los afectados, por tratarse de una reclamación intracomunitaria, y aseguró que continuarán trabajando a la espera «de lo que digan el Ministerio de Sanidad y Consumo de España y las autoridades portuguesas», pues sería fundamental conocer si se están registrando también reclamaciones en el país vecino.

Mientras los afectados formalizan sus quejas y buscan el modo de recuperar su dinero, en la ‘Capital do Natal’ los dos renos han sido retirados del parque, tras las numerosas críticas recibidas por las «malas» condiciones y aspecto poco saludable que presentaban estos animales, que han regresado al Refugio do Magoitio al que pertenecían.

Según publica la empresa promotora del parque de Navidad en su perfil de Facebook, la decisión de que los dos renos ya no estén en el recinto se ha tomado para no herir «la susceptibilidad» de los visitantes, tras los comentarios recibidos. No obstante, Chritmas Fun Park asegura que durante el tiempo que han permanecido en las instalaciones, los animales han estado acompañados por un cuidador preparado para garantizar su alimentación, limpieza y bienestar en general, así como por un veterinario. Asimismo, subraya que los renos estaban «sueltos» en un cercado de 200 metros cuadrados y que contaban con las condiciones «ideales» para su bienestar y los permisos de las autoridades.