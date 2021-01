El convenio del campo vuelve a estar en la mesa de negociación sin que ni quiera esté claro aún quiénes la integran. Hasta ahora el procedimiento que habían seguido las opas y los sindicatos es el reconocimiento mutuo como interlocutores, una fórmula válida y legal con la que Apag Extremadura Asaja, UPA-UCE, COAG y los sindicatos UGT y CCOO han alcanzado los últimos acuerdos. Pero esa opción ya no es posible porque una sentencia del TSJEx ha dado la razón a la organización que representa a la centrales hortofrutículas (Afruex), que llevaba tiempo reclamando su participación en las conversaciones. El juez ha anulado el convenio que se aprobó en 2020, obligado a las partes a devolver la negociación del último convenio al momento en el que se constituyó la mesa que lo aprobó y considera además, que dos de las tres organizaciones agrarias que lo refrendaron, en concreto UPA-UCE y COAG, no estaban legitimadas para formar parte de las negociaciones por el volumen de trabajadores y empresas a los que representan.

Ayer las opas, los sindicatos y Afruex se sentaron de nuevo a la mesa, sin acuerdo sobre la composición, pero con el compromiso de retomar las conversaciones una vez que se clarifique por la máxima autoridad laboral de la región, la Consejería de Educación y Empleo, quiénes deben componer la mesa negociadora. Se han dado de plazo hasta el 15 de marzo.

«Lo que viene a decir la sentencia es que la única organización que tiene la representación suficiente es Apag Extremadura Asaja, pero evidentemente no podemos conformar la mesa solos, así que vamos a pedir a la Dirección General de Trabajo, que resuelva», decía antes del encuentro Juan Metidieri, presidente de Apag Extremadura Asaja. Ignacio Huertas, secretario general de UPA-UCE calificó de «acoso y derribo» la actitud de Afruex y rechaza que se sienten en la mesa negociadora. «Ellos representan a las centrales hortofrutícolas. No vamos a permitir que usurpen los intereses de los agricultores y los ganaderos», señaló. En todo caso, las dos organizaciones agrarias quieren que la Junta resuelva sobre esta cuestión. La Consejería de Educación y Empleo confirmó ayer que no habían recibido aún ninguna petición al respecto.

Por parte de Afruex, Miguel Ángel Gómez, gerente de la organización, señalan que su intención es «tener un convenio cuanto antes para llegar con todas las normas a la campaña de fruta».

En cuanto a los sindicatos, confían en que la situación se despeje «cuanto antes». «Entendemos que hay buena voluntad y, dentro de la gravedad, la reunión de hoy ha ido bastante bien», señaló tras el encuentro Ricardo Salaya, secretario de FICA-UGT.