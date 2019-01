Convocadas manifestaciones contra la caza en Cáceres y Badajoz

Vaya por delante que no soy cazador, aunque tengo amigos que si lo son y algo se sobre la caza. Lo suficiente para entender que la caza es un deporte, y que la mayoría de los cazadores no salen al campo "a matar por matar" como afirma esta plataforma, sino a practicar ese deporte, que si es tradicional en España y parte de la cultura de una extensa parte de la población, aunque no de los animalistas, como es patente. Y tampoco es cierto que "contaminen de plomo los espacios comunes", pues desde hace bastante tiempo está prohibido el uso del plomo en la munición, habiendo sido sustituido por materiales no contaminantes. A la gran mayoría de cazadores que tienen perros de caza, no se les ocurre abandonarlos, pues suele costarles mucho tiempo y dinero adiestrarlos, con lo que estas afirmaciones están, a mi juicio, llenas de ignorancia, en el mejor de los casos, y en el peor, llenas del clásico intervencionismo, innato en muchas personas adscritas a asociaciones de este tipo, empeñadas en que los demás hagamos o dejemos de hacer lo que a ellas les parece oportuno. Es un caso similar al de los antitaurinos. A los demás nos queda esperar a ver cuál es la próxima ocurrencia respecto a lo que debemos hacer o dejar de hacer.