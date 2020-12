Pero no os dais cuenta de que se pongan las medidas que se pongan el virus siempre las sortea. Las primeras semanas de medidas mas o menos duras la incidencia baja, pero cuando se relajan las medidas vuelve a subir la incidencia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Estamos toda la vida encerrados y con todo cerrado? Creo que las medidas restrictivas no sirven absolutamente de nada porque no pueden ser eternas. La única medida que serviría sería aplicar esta sencilla máxima: "pon todas las medidas que consideres necesario para no contagiarte y pasa de todo lo demás". Si todo el mundo lo llevara a cabo disminuirían drásticamente la incidencia.