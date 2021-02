La Coordinadora Estudiantil pone fin a la huelga en los institutos

La Coordinadora Estudiantil ha anunciado este sábado el fin de una huelga educativa que ha durado dos semanas y que ha evitado «muchos contagios» entre los alumnos de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Una huelga que califican de «éxito» y que se convocó en contra de la decisión de la Consejería de Educación de que estos alumnos volvieran a las aulas de forma presencial una concluido el periodo de educación a distancia instaurado tras las vacaciones de Navidad.

En un comunicado, los representantes de la coordinadora se han mostrado «muy orgullosos» del esfuerzo realizado por «todos los alumnos y alumnas» estas dos semanas. «Miles de estudiantes», afirman, que se han «plantado ante la insensatez» de la Junta, y que, con esta huelga, han protegido la salud tanto de quienes la han secundado como de quienes no evitando «muchos contagios».

El colectivo agradece el apoyo de todas las personas que la han apoyado, entre las que citan a los «pocos equipos directivos valientes» que no pusieron trabas a la huelga; a los profesores que no han puesto falta de asistencia y que siguieron dando clases online, a los periodistas que les han dado voz, y a las madres y padres que le les han apoyado y a los que no llevaron a sus hijos a clase (1º y 2º de ESO).

Aunque no se estableciesen las clases online o se pospusiesen, la huelga ha sido un «éxito», insisten, porque «miles» de estudiantes han hecho huelga «a pesar de todas las trabas» en «cientos» de institutos extremeños. «Organizados y convencidos, puesto que hacíamos lo que era justo», subrayan. Para la coordinadora esta huelga ha sido «un paso más en la lucha estudiantil extremeña, fruto del trabajo de años y años» que vienen realizando, y en la que seguirán. Según la Consejería de Educación, el seguimiento del paro ha sido testimonial y no ha afectado a la marcha de las clases. H