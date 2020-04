El coronavirus deja 8 fallecidos en Extremadura en la última jornada

PabloMariscal Acedo Chaves PabloMariscal Acedo Chaves Al señor Monago, usted que esta en la oposicion bien sabe criticar tambien al actual presidente Fernandez Vara tambien otro inutil que siendo medico forense no son capaces de explicar con puntos y señales lo que sucede en la " Asistida de Caceres" a los familiares de los internos, que fallecen sin mas, sin pruebas de coronavirus, sin un parte logico de defuncion, personas que hasta ayer estaban muy bien a pesar de la edad y en menos de 24 horas ya no son nadie solo numeros para ustedes, Vergüenza les debiera de dar no decir la verdad sobre el numero de fallecidos, ni el motivo de los cuales, tampoco señor Monago que tanto critica se ha personado en dicha residencia para verificar la realidad, pienso y les recrimino que sean un atajo de vagos, de incompetentes, de politicos parasitos que no estan a la altura del pueblo ni de las circunstancias, espero y no deseo que un familiar suyo no sufra lo que estan sufriendo los nuestros, ecepto mi madre y mi tia que fallecieron este mes en la asistida y les recuerdos a ambos, mi madre no es un numero mas, es una negligencia de ustedes tanto como del gobierno central del pais de no haber puesto los medios cuando correspondia,