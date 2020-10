El coronavirus deja otros cuatro fallecidos y más de 200 positivos en Extremadura

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Para el último comentario de ayer de Vicraf. , Yo no tengo ninguna duda. ¿Sabe por qué? Pues porque el gobierno, que no cedió la gestión a la Comunidades Autónomas por presión sino por interés propio; tiene la capacidad de quitar la gestión, como la ha hecho con Madrid y contra la voluntad de ésta. Entonces viendo el incremento de casos producido desde julio hasta ahora, ¿Por qué no les ha quitado la gestión a la Comunidades Autónomas?, como ha hecho con Madrid Contéstelo usted.