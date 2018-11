Costa pide tiempo para el AVE Portugal-España, que puede no ser Lisboa-Madrid

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Pues si lo queremos por Extremadura es muy fácil. Se le propone a Portugal el camino más corto y más directo, y este si va por Extremadura. ¿O es qué el Norte extremeño no es Extremadura? Navalmoral-Plasencia-Coria- Zona de Castelo Branco y desde aquí una Y griega. Un ramal a Lisboa y otro a Oporto. Es la manera de que el tren tenga tráfico. De Badajoz, Mérida y Cáceres otro ramal para transbordo en una gran estación en Plasencia. Es la manera de que el tren AVE no perjudique a los viajeros que van a usar más el AVE para llegar rápido. Porque lo que quieren es una conexión rápida Lisboa-Madrid y Madrid-Oporto. Para que esto tenga sentido porque es un absurdo dar a esta gente una vuelta por Extremadura en vertical. La línea recta es la más corta. Si no peleamos por esto se lo llevarán por Salamanca como en el 2015 con el tren Madrid-Lisboa.