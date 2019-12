Cruz Roja ayuda a llevar juguetes a más de mil niños en la región

Cruz Roja Española en Extremadura ha ayudado a sus majestades los Reyes Magos de Oriente a llevar juguetes (nuevos, no bélicos, no sexistas y cooperativos) a más de 1.000 niños de la región en el marco del proyecto ‘El Juguete Educativo’, una acción que la institución desarrolla todo el año. En la región han colaborado en esta iniciativa 150 voluntarios de Cruz Roja y más de una treintena de empresas y entidades. Una acción abierta en la que se puede participar a través de la campaña ‘Sus derechos en juego’.

El proyecto se desarrolla durante todo el año y su objetivo es asegurar el derecho al juego de niños y niñas, así como sensibilizar sobre la importancia del juego y el juguete, y su incidencia en el desarrollo evolutivo. Se trata de garantizar que todos los niños reciban un juguete, así como promover el uso de juegos y juguetes como herramienta educativa y de transmisión de valores en el contexto escolar y familiar. «Desde Cruz Roja Juventud entendemos el juego como una vía de difusión de cualquier propuesta educativa y pedagógica. Invertimos todos nuestros esfuerzos para que, en la época más significativa del año, ningún niño o niña se quede sin recibir un juego o juguete», explica la directora nacional de Cruz Roja Juventud, Paula Rivarés, informa Efe.

Los juguetes que se entregan a los niños y adolescentes que más lo necesitan son nuevos, no de segunda mano, con el fin de garantizar «equidad y no discriminación», pues la entidad entiende que «no hay infancia de primera e infancia de segunda categoría». Además, no se puede asegurar que un juguete sea 100 % seguro una vez se ha sacado de su envoltorio original.