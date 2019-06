Cs basa los pactos en Cáceres y en Badajoz en su programa electoral

El portavoz de Ciudadanos (Cs) Extremadura, Cayetano Polo, ha insistido en que en las negociaciones para la configuración de posibles pactos en las alcaldías de Badajoz y de Cáceres los equipos municipales de su partido están poniendo sobre la mesa "medidas programáticas" de la formación, y ha subrayado que para tomar una decisión "no" se va a dejar llevar "por las prisas".

En este sentido, ha incidido en que Cs "no" tiene "ninguna prisa" más allá de "la prisa" que marcan "los miles de parados que hay en Extremadura y los miles de jóvenes que se tienen que ir de esta región"; tras lo cual ha ahondado en que su partido trata de plantear en las negociaciones de pactos "soluciones" ante las que "hay que tomar decisiones serias, decisiones bien meditadas", algo que "no puede hacerse de un día para otro".

"Hasta el sábado 15 hay tiempo para tomar una decisión y desde luego nosotros no nos vamos a dejar llevar por las prisas. Quien tiene prisas son quizás otros partidos", ha espetado Polo, quien ha defendido también la autonomía de su partido como "un mismo equipo ya sea en Extremadura y ya sea en cualquier otra comunidad autónoma" para adoptar decisiones ante posibles pactos.

Al respecto, en respuesta a afirmaciones del portavoz regional del PSOE, Juan Antonio González, en las que pedía a Ciudadanos este lunes autonomía en sus decisiones respecto al ámbito nacional del partido, Cayetano Polo ha señalado que en su formación son "tan autónomos como que a las reuniones de esta mañana han ido los equipos municipales".

"No creo que en ninguna de las reuniones que se han producido esta mañana haya ido nadie ni del ámbito autonómico, ni del Comité Nacional... Quienes han ido son nuestros compañeros que están en Badajoz y en Cáceres y son los que mantienen esos contactos con los equipos del PSOE y del PP", ha dicho.

"Ciudadanos es un partido que forma un mismo equipo ya sea en Extremadura o ya sea en cualquier otra comunidad autónoma, y las decisiones que tomamos desde Extremadura son decisiones que se comparten evidentemente con nuestra dirección nacional y que se ponen en común con nuestra dirección y todos opinamos y todos consensuamos... Pero las reuniones esta mañana es prueba de ello, se han llevado a cabo por esos equipos municipales", ha indicado.

"La propuesta que anunciábamos hace escasas horas en Villafranca de los Barros es una propuesta que viene también del equipo municipal de Villafranca... no es una medida que nadie imponga ni desde el ámbito autonómico ni menos del nacional", ha espetado.

También, sobre si la decisión final de pactos pertenece al ámbito local, autonómico o nacional de su partido, ha indicado que "a Ciudadanos, que es lo mismo en lo municipal, en lo autonómico y en lo nacional". "Esto es algo que otros partidos difícilmente pueden decir", ha espetado.

De este modo se ha pronunciado Polo en declaraciones a los medios antes de una reunión esta tarde en Mérida de la Secretaría de Acción Institucional enmarcada dentro de los trabajos que el partido está llevando a cabo para "engrasar y poner en marcha la maquinaria" de la formación "en cuanto a los grupos institucionales", Polo ha dicho que el objetivo es "empezar a poner en marcha todas las medidas" del programa electoral de Ciudadanos "para que Extremadura empiece a ser realmente una comunidad autónoma diferente y donde se vislumbre el cambio".

Negociaciones

Sobre las negociaciones para acordar posibles pactos en Badajoz y en Cáceres, ha explicado que los equipos municipales de Ciudadanos están manteniendo reuniones con los del PSOE, después de que la semana pasada se mantuvieran con los equipos del PP tanto en Badajoz como en Cáceres.

"Son reuniones en las que se han puesto encima de la mesa fundamentalmente medidas programáticas, medidas del programa de Ciudadanos que en un caso y el otro se han estado debatiendo", ha espetado Polo, quien ha añadido que este lunes en el caso de la reunión con el PSOE "evidentemente al igual que con el PP" se han puesto "encima de la mesa una serie de medidas" que Ciudadanos cree "necesarias" para las ciudades.

"En los próximos días continuarán estos contactos porque evidentemente en una primera toma de contacto no se toma ninguna decisión", ha señalado Cayetano Polo, quien ha añadido que los equipos municipales de Ciudadanos trasladarán "la información de cómo han ido las reuniones al Comité de Pacto y en ese seno" se tomarán "las decisiones oportunas en los próximos días".

Sobre las líneas principales de los documentos que Cs está trasladando a PSOE y PP en Badajoz y Cáceres de cara a un posible pacto en esas ciudades, ha indicado que "básicamente" se basan en la "principal bandera" que la formación ha defendido durante "toda la campaña" y que sigue "defendiendo", y que es "la generación de empleo".

"Básicamente los puntos que ponemos encima de la mesa es la de conseguir que las ciudades de Badajoz y Cáceres se conviertan en ciudades de oportunidades, en ciudades donde haya trabajo, en ciudades en las que nuestra gente no se tenga que marchar porque no hay trabajo", ha subrayado Polo, quien ha añadido que para Ciudadanos "todo tiene que ir encaminado a hacerle la vida más fácil a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas para que puedan generar empleo".

Esto último, según ha añadido, "tiene que ir necesariamente por reducir burocracia, por reducir los plazos en los trámites de los expedientes, por reducir impuestos" como "líneas principales" que Cs quiere "siempre llevar a cualquier mesa de negociación".

Afinidades

Por otra parte, después de las reuniones mantenidas con PSOE y PP hasta el momento, Polo ha dicho que en Ciudadanos se sienten "afines" a su programa y "a aquellos que quieran cambiar" las ciudades y la administración "para hacerle mucho más fácil la vida a las empresas y a los autónomos". "De eso es de lo que nos sentimos más cerca y a eso es a los que queremos defender", ha espetado.

"Ni estamos más cerca del PP ni estamos más cerca del PSOE... Estamos más cerca de las necesidades que desde el programa de Ciudadanos consideramos que tenemos que resolver para Extremadura", ha incidido.

Sobre qué tienen que ofrecer el PSOE y el PP para que Ciudadanos se decante por el apoyo a uno u otro en Badajoz y en Cáceres, ha indicado que "con el PSOE ha sido hoy una primera reunión de contacto", así como que "con el PP se ha mantenido también otra la semana pasada", y además "en los próximos días se van a seguir manteniendo reuniones".

"Hasta el sábado 15 hay tiempo para tomar una decisión y desde luego nosotros no nos vamos a dejar llevar por las prisas... Quien tiene prisas son quizás otros partidos... Nosotros no tenemos ninguna prisa, a nosotros la prisa nos la marca los miles de parados que hay en Extremadura y los miles de jóvenes que se tienen que ir de esta región... Para eso sí que no hay prisa, para llegar a estas soluciones hay que tomar decisiones serias, decisiones bien meditadas y eso no puede hacerse de un día para otro", ha subrayado.

En cuanto a si tanto PSOE como PP aceptan en las negociaciones el programa de Ciudadanos qué decisión podría adoptar su partido en Badajoz y en Cáceres, Polo ha dicho que "eso está por ver".

Sobre posibles contactos con Vox ha dicho: "no, con Vox no hemos mantenido ninguna reunión porque nosotros contemplamos formar gobierno bien sea con PSOE o con PP como bien ha establecido nuestra ejecutiva nacional".