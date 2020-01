Cs Extremadura desvela que Vara "ni siquiera le cogió el teléfono" a Arrimadas

El portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, David Salazar, ha desvelado que este pasado jueves el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, "ni siquiera le cogió el teléfono" a Inés Arrimadas cuando ésta le llamó para hablar sobre la investidura de Sánchez con acuerdos con partidos independentistas.

"Ayer nuestra presidenta, Inés Arrimadas no fue atendida por Guillermo Fernández Vara, por el del talante, el del diálogo, el de tender puentes, ése que ni siquiera es capaz de coger el teléfono a una persona que representa a más de un millón de españoles", ha señalado Salazar en una rueda de prensa este viernes en Mérida para valorar los datos de paro en la región.

Ha hecho en este punto un "llamamiento" a Vara para recordarle que "por favor todavía está a tiempo" de que él "no" traicione a Extremadura, teniendo en cuenta que "su partido (el PSOE) va a traicionar a España y a Extremadura".

"Su partido va a traicionar a España y a Extremadura, que no lo haga él, que no sea cómplice, que recuerde ese Guillermo Fernández Vara que decía que abandonaría el PSOE si su partido pactaba con nacionalistas... que vuelva ese Guillermo Fernández Vara que miraba por Extremadura y no el de ahora que sólo mira por el Partido Socialista Obrero, porque español ya no es", ha subrayado David Salazar.

En este sentido, ha reconocido también que esta actitud de Vara sobre la llamada de Arrimadas "no" extraña a Ciudadanos Extremadura, después de que "en el primer incidente" de este año con el cava extremeño el presidente de la Junta "no ha dicho nada". "Los viticultores extremeños no van a tener más hectáreas para plantar y nuestro presidente ni siquiera sabemos cuál es su opinión", ha lamentado.