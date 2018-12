CSIF y Simex no recurrirán el fallo sobre la jubilación de los médicos

Los sindicatos CSIF y Simex no recurrirán la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que desestima sus recursos sobre la edad de jubilación de los médicos, ya que la Junta de Extremadura ha decidido abordar este asunto en mesa sectorial. De esta forma lo han indicado a Efe la secretaria general del sindicato médico, María José Rodríguez, y la responsable de Sanidad de CSIF, Emilia Montero, después de que el tribunal extremeño haya ratificado la decisión de un juzgado de Mérida, que daba la razón al Servicio Extremeño de Salud (SES) para fijar la jubilación del personal sanitario a los 65 años.

Las responsables sindicales explican que no recurrirán esta decisión ya que esta cuestión ya se ha llevado a mesa sectorial, donde la propia administración reconoce la carencia de profesionales, y por tanto, la necesidad de prorrogar la edad de jubilación en los casos donde sea necesario. La secretaria general de Simex afirma, en este sentido, que tanto los sindicatos como la administración entienden la necesidad de negociar esta cuestión de una forma «urgente». Por su parte, la responsable de CSIF coincide en aplaudir que el SES lleve esta cuestión a mesa sectorial y que «vaya a existir un cambio en relación a cómo aplicar la jubilación forzosa».

María José Rodríguez considera, no obstante, que la sentencia es una «mala noticia» pues no se ajusta a la situación existente hoy en el Servicio Extremeño de Salud. «La Justicia nos ha quitado la razón, pero las necesidades actuales de médicos nos la da», subraya. El actual Plan de Recursos Humanos del Servicio Extremeño de Salud, vigente hasta 2020, establece que el profesional facultativo solo se puede jubilar a los 67 años por necesidades del servicio, es decir, cuando tras esa decisión la plaza quede vacante al no haberse solicitado por otro profesional o demandante.

Es por tanto una cuestión muy relacionada con las bolsas de empleo, que reflejan hoy esa carencia de profesionales, los cuales encuentran en otras comunidades autónomas mejores condiciones laborales. En este sentido, Rodríguez recuerda que los sindicatos no estarían de acuerdo en prorrogar la edad de jubilación más allá de los 65 años si la comunidad tuviera médicos desempleados o bolsas suficientes.

abordar CONDICIONES // Para Emilia Montero, lo importante ahora es negociar las condiciones óptimas para que la administración aplique la «coherencia» en este ámbito, en aquellas categorías donde haya opciones «se reponga la plaza» y donde no las haya, como por ejemplo en médicos de familia o cirugía pediátrica, se permita prorrogar la actual edad de jubilación.

Cabe destacar que la última sentencia del TSJEx, con fecha 20 de diciembre, estima que la jubilación obligatoria del personal sanitario a los 65 años de edad es legal, ajustada a derecho y por lo tanto, el Servicio Extremeño de Salud (SES), puede seguir denegando la continuidad del servicio activo a quienes soliciten voluntariamente prolongar su actividad más allá de la edad legal de retiro, que es de 65 años y ocho meses en la actualidad.