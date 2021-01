¿Cuántas personas pueden ahora juntarse para comer en casa?

«Estamos en un Estado de Derecho donde un policía no puede darle una patada a la puerta para entrar en casa de nadie. No se pueden vigilar los domicilios particulares, a menos que haya denuncia de un vecino. No tiene sentido que se establezca una regulación para decir cuántas personas pueden estar en casa». Fueron las palabras del consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta, José María Vergeles, en la rueda de prensa del día de Nochevieja donde informó de las nuevas medidas restrictivas.

Entre ellas, que las mesas en bares y restaurantes no podrán tener más de cuatro personas. Así estará en vigor al menos hasta el 14 de enero, cuando se revisará y en función de la situación epidemiológica se ampliará o no.

Vergeles no quiso dar una cifra para el hogar porque consideró que no tiene sentido. Lo que sí hizo fue apelar con vehemencia a la responsabilidad ciudadana como única manera de evitar los contagios en los domicilios particulares.

Ahora mismo la normativa que estaría en vigor sería la de un máximo de seis personas, puesto que han pasado las fiestas de Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo, donde se permitió hasta diez comensales.

No obstante, Vergeles insistió: «Lo recomendable es que solo se sienten a la mesa los convivientes».