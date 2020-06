Cuatro nuevos contagios, tres de ellos en Navalmoral de la Mata

Me rio yo de lo que muchos científicos afirmaban que el virus prácticamente desaparecería con la llegada del verano y las altas temperaturas, pero parece que esto no ha sucedido y según van las cosas no va a desparecer, ya que los brotes están siendo cada vez más importantes cuando deberían ser todo lo contrario, o sea que la alegría con que cogimos la desaparición de la alerta y demás no va a ser así si queremos que esto se mantenga en una medida más o manos como está ahora, porque sino la la cuestión vírica se pone fea, fea....