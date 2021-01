Las cuentas a la vista suman ya casi el 90% de los depósitos bancarios

Casi nueve de cada diez euros que las familias y empresas extremeñas tienen depositados en los bancos están ya en cuentas a la vista. La caída en picado de los tipos de interés que se ha vivido en los últimos años ha causado que paulatinamente el ahorro confiado a las entidades financieras haya ido derivándose en su mayor parte hacia estos productos, en detrimento de los que son a plazo, que han visto desplomarse su rentabilidad a la par que lo hacía el precio del dinero. Según los últimos datos del Banco de España, apenas suponen ya un 12,7% de los depósitos que tienen estos agentes económicos en la región, frente al 52,5% de hace una década, mientras que las cuentas a la vista concentran el 87,3% restante.

En términos absolutos, en diez años, los que transcurren de septiembre del 2010 al mismo mes del 2020, estas cuentas a plazo han quedado reducidas a poco más de una cuarta parte del volumen que tenían en la región, pasando de 8.666,8 millones de euros a 2.531,5, a pesar de que en este mismo periodo el conjunto de los depósitos ha crecido un 21,1% en la comunidad autónoma, de 16.512,9 a 19.995 millones de euros.



REMUNERACIÓN A LA BAJA

A lo largo de este mismo lapso temporal, el tipo de interés medio de un depósito a más de dos años ha descendido del 2,4%, al 0,11%. Lejos quedan ya los tiempos en los que las entidades competían por captar particulares a través de la rentabilidad de los depósitos. Ahora los esfuerzos se centran en la batalla de las cuentas nómina o remuneradas como mecanismos para fidelizar clientes que procedan de otras firmas.

La cuestión que se plantea ha pasado a ser la contraria: si los particulares tendrán que empezar a pagar por tener custodiado su dinero en los bancos. Para estos sería una forma de compensar el estrechamiento de los márgenes financieros en un escenario de tipos de interés negativos. También sería una vía para que el sector trasladara a la clientela la penalización que desde el Banco Central Europeo (BCE) se le impone actualmente por el exceso de liquidez.

Hay empresas que ya soportan este sobrecoste desde inicios del 2019 en los depósitos a plazo y, recientemente, BBVA ha sido el primer banco español en dar el paso de cobrar una comisión a particulares por el mantenimiento de estos productos, si bien se tratará únicamente de aquellos superiores a los 100.000 euros y en los que no se cumplan determinados requisitos. Perfiles con un alto poder adquisitivo concentrado en cuentas corrientes que no tienen ningún producto vinculado, ni siquiera la domiciliación de una nómina. El banco asegura que este colectivo representa apenas el 0,2% de sus clientes en España. En esta misma línea, ING, que hasta ahora había basado su modelo de banca en España en no aplicar comisiones y retribuir los depósitos, ha enviado una comunicación a sus clientes recordándoles los próximos cambios en su Cuenta Naranja y en otras cuentas de ahorro que aplicará a partir del 1 de abril próximo, debido al entorno de bajos tipos de interés, informó ayer Europa Press.

Desde esa fecha, la entidad aplicará una comisión de custodia de saldos de diez euros al mes, quedando exentos los clientes que mantengan en el futuro un balance medio mensual inferior a 30.000 euros, que tengan la nómina domiciliada o que, sin tenerla, cuenten con unos ingresos recurrentes asociados a esta entidad.

Quien sí rechazó hace unos días esta posibilidad fue la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, durante la presentación de los resultados de la entidad en el 2020. Dancausa descartó que la entidad vaya a cobrar a los clientes particulares por los depósitos, como sí hace con las grandes empresas. «Somos conscientes de que algunos bancos, sobre todo los más grandes, ya lo están haciendo, pero no es el caso de Bankinter», aseveró.

CRÉDITOS

En cuanto a los créditos que familias y empresas de la comunidad autónoma mantienen con los bancos, las estadísticas del Banco de España revelan una tendencia inversa a la los depósitos. Tras alcanzar un máximo en diciembre del 2008, con 22.227,2 millones de euros, la crisis del ladrillo trajo aparejado un progresivo proceso de desendeudamiento. Este alcanzó su punto culminante, de momento, en marzo del 2019, con 14.278 millones de euros de deuda de los extremeños (excluidas las Administraciones Públicas) con las entidades financieras, lo que significó una caída del 35,8%. En septiembre pasado el volumen de créditos había crecido algo, y se situaba en 14.919 millones de euros.

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El último Boletín Estadístico del Banco de España recoge un volumen de crédito total de 1.784,4 millones de euros de las Administraciones Públicas extremeñas con entidades financieras al cierre de septiembre pasado. Esa cifra supone un avance de casi 750 millones en relación al montante con el que finalizó el tercer trimestre del 2019, con lo que el incremento es del 72,4% desde entonces. Respecto al trimestre anterior, el auge que se contabiliza es del 34,6%.

Desde la Consejería de Hacienda y Administración Pública extremeña se explica que la mayor parte de ese aumento tiene su origen en que la Junta culminó a finales de septiembre el proceso de refinanciación de 604,3 millones de euros correspondientes a un préstamo del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) 2016 mediante la formalización de seis operaciones bilaterales con otras tantas entidades de crédito.

De esta forma, se asegura, no se ha generado ningún incremento del endeudamiento de la administración regional, y «lo único que se ha producido, al margen de una reducción de intereses a pagar con respecto a los inicialmente previstos de más del 65%, ha sido un mero traslado del prestamista desde el ICO (como representante de la Administración General del Estado) hasta las entidades de crédito».

En este sentido, el plazo en todos los casos sigue siendo el mismo que tenía fijado la operación de FLA refinanciada, por lo que la amortización final será el 31 de enero del 2026 .