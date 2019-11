Cupón de la once contra la violencia de género

Badajoz q La ONCE y la Delegación del Gobierno en Extremadura han reafirmado su compromiso contra la violencia de género con motivo de la presentación del cupón de la ONCE que, bajo el lema ‘Stop violencia de género’, trata de reivindicar la importancia de luchar contra este tipo de violencia. El cupón, del que se distribuirán 5,5 millones por toda España dentro de la serie de cupones reivindicativos de la ONCE, corresponde al sorteo del lunes 25 de noviembre, y en su imagen figura dicha leyenda ‘Stop a la violencia de género’ y se incluye también una referencia al 016, el número de teléfono de ayuda a las víctimas de violencia de género.