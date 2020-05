Daniel, la voz de los centenarios

«Cien años no los cumple cualquiera, es todo un logro y creo que quien llega a esa edad se merece un homenaje por lo menos», dice Daniel Germán Delgado. Y ha decidido darles el suyo particular. El pasado septiembre, este joven de Montijo puso en marcha una entrañable página de Facebook en la que da voz y visibiliza a los mayores centenarios de Extremadura.

No están todos todavía (el INE contabilizaba en 2019 a 378 centenarios extremeños), pero Daniel no para de buscarlos e intentar ponerse en contacto con sus familias para incluirlos en su peculiar homenaje a los más mayores. Actualmente, tiene localizados a unos 184 centenarios extremeños que viven fuera o dentro de la región. ¿Cómo lo hace? «Investigando en todos los rincones de internet, llamando y preguntando a los ayuntamientos y las residencias de mayores y sobre todo entrando en los grupos de Facebook de cada pueblo. Me presento y le pido que contacten conmigo si conocen a alguna persona centenaria», explica Daniel. También agradece a Eduardo García, autor de la revista digital Segunda Centena, la ayuda para investigar.

Este joven de 28 años siente verdadera debilidad por los mayores, por eso decidió hacer algo por ellos. «Se me ocurrió la idea un día mirando publicaciones en internet. Lo hice pensando en poder felicitarles cuando cumplan años y en despedirles cuando les toque dejarnos». Y su idea tiene cada vez más repercusión: la página de Facebook llamada Extremeños Centenarios tiene cerca de 3.000 seguidores. «Sé que tanto a ellos como a sus familiares, a sus vecinos, a sus conocidos... les hace ilusión verlos y saber cómo están. La gente muestra un cariño inmenso hacia los mayores en cada publicación», dice.

Doña Josefa, la más longeva

La página en esta red social, además, no se estrenó un día cualquiera, sino el pasado 8 de septiembre. «La abrí con la felicitación a doña Josefa Santos González, natural de Burguillos del Cerro, que el 7 de septiembre cumplió los 113 años». Falleció apenas tres meses después, pero ostenta el récord de ser la persona más anciana en la historia de Extremadura. «Vivió 113 años y 106 días, algo más que Francisco Núñez Olivera que falleció con 113 años y 47 días. Ambos pueden presumir de estar en la lista mundial de supercentenarios», cuenta Daniel.

Y entre los que aún se encuentran con nosotros, el extremeño de mayor edad es una mujer: «la persona más anciana ahora en la comunidad es Inocencia Zofío Caja, de 110 años. Nació en 1910 en Valencia de Alcántara y vive con sus hijos en Madrid». Luego le siguen doña Silveria Martín, de Talavera la Vieja y residente ahora en Navalmoral de la Mata, que también cumplirá los 110 años el próximo 20 de junio y en tercer lugar, Conrada Torres de Torrejoncillo, que en febrero sopló las 109 velas y vive en la residencia de mayores de Portaje. El hombre más mayor de Extremadura es Damián Alonso González: nació en Navaconcejo en febrero de 1913, por lo que supera los 107 años.

Daniel cuenta que tiene un cariño especial por los mayores, pero tiene un rinconcito especial para Lucio Fernández, un admirable centenario de Roturas de Cabañas. «Con él se ha parado el tiempo, tiene 101 años pero es como si no los hubiera cumplido, se ha quedado joven. Siento una gran debilidad por él porque lleva una vida impresionante, sigue cazando, pescando, trabajando en su huerto, le encanta hablar...».

También, obviamente, este joven de 21 años se desvive por sus abuelos a los que ya ha hecho también bisabuelos de una niña de seis meses. «Por suerte todavía viven tres de ellos. Mis abuelos paternos, Carmen y Juan, son jóvenes, tienen 70 y 72 años y mi abuelo Vicente tiene 92 años. Es una suerte tenerlos conmigo, son muy buenas personas, muy trabajadores y los tres tienen una salud que asusta».

Daniel ha estudiado administración, pero actualmente trabaja repartiendo comida a domicilio por las noches y en una empresa de desinfección y limpieza por las tardes, pero su iniciativa no se queda en Facebook. Además, el joven montijano está creando un listado con todas las personas que han superado los 100 años de vida en la historia de Extremadura. «Centenarios que sigan vivos o que hayan fallecido con más de un siglo de vida, tengo ya un total de 267 personas recopiladas de tres siglos distintos. Entre ellos destaca María Antonia Paredes, natural de Campanario, que murió en 1897 con casi 110 años. Es la séptima persona más longeva de Extremadura».

Para seguir con este entrañable trabajo, que realiza de forma totalmente altruista, anima a las familias de los centenarios extremeños a participar en la página de Facebook, con el único objetivo de «rendirles el homenaje que merecen desde el respeto más absoluto».