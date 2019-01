Del «de los mariachis de Vara» a un «pacto en ruinas»

Que se hayan marchado del Pacto por el Ferrocarril no significa que no tengan una conclusión y una opinión clara de qué supuso la reunión de ayer de esta alianza que defiende un tren digno para Extremadura. PP y Podemos ya no forman parte de estos encuentros, de manera que muestran una actitud muy crítica, a pesar de que desde el PSOE (satisfecho con la cita) les volvieron a tender la mano para que ambas formaciones vuelvan y «haya una única voz».

«Un pacto de los mariachis de Vara», así lo definió el presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, quien consideró que hay razones más que suficientes para organizar otra manifestación en Madrid. Una similar a la que prepararon ellos mismos de manera individual cuando aún formaban parte del citado Pacto por el Ferrocarril. «No tienen nada que contar porque todo lo que nos cuentan siempre es una mentira, no tienen nada que aportar porque cuando han podido aportar algo nos han escondido en una protesta en Cáceres».

Desde Podemos, antes de que acabara la reunión y se dieran a conocer los nuevos compromisos, ya aseguraron que esperaban muy poco de esta cita. «Son las ruinas del pacto», fueron las palabras de la presidenta del grupo parlamentario, Irene de Miguel. «Estamos acostumbrados a las promesas de los diferentes responsables que, luego, no se materializan en una mejoría del tren», subrayó.

De Miguel informó de que Podemos ha registrado una iniciativa en la Asamblea «para que sea el Estado quien asuma la Obligación de Servicio Público (OSP) hasta que exista un servicio digno y seguro».

En Ciudadanos aseguraron que la sensación había sido de «desilusión y frustación porque no se aportan soluciones inmediatas».

Críticas de la patronal

Y para el secretario general de la patronal extremeña (la Creex), Francisco Javier Peinado, las explicaciones ofrecidas ayer por Renfe y Adif a la situación del servicio ferroviario en la región «no son satisfactorias ni acordes a la coyuntura real».