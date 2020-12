Decretan el cierre de un bar de copas de Olivenza tras detectarse más de 20 positivos

Las autoridades sanitarias han decretado el cierre de un bar de copas de Olivenza tras detectarse 21 nuevos casos positivos de coronavirus en el municipio. Según ha explicado el alcalde, Manuel González Andrade, se ha comprobado que todas las personas que han resultado contagiadas estuvieron el pasado sábado 19 de diciembre en este local, donde presuntamente no se cumplieron las medidas sanitarias frente al covid en lo relativo a la mascarilla y la distancia de seguridad. La mayor parte de los contagiados cuenta con menos de 30 años.

Según la Resolución publicaba el 24 de diciembre de 2020 de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud, se decreta "el cierre temporal de las instalaciones del Bar La Gosadera para el desarrollo de su actividad al público". Según determina Salud Pública, para garantizar y preservar la salud de la comunidad de un potencial riesgo de contagio se debe realizar el correcto aislamiento domiciliario de los paciente durante todo el periodo infectivo y realizar un seguimiento adecuado a cualquier persona que cumpla la definición de “contacto estrecho” de un caso confirmado de COVID-19. Para ello es absolutamente imprescindible poder identificar individualmente a las personas que hayan tenido contacto con casos de infección. En un local de estas características, añade, no es posible identificar a los clientes que puedan tener contacto con los trabajadores por la necesidad de anonimato de aquellos, lo que imposibilita su posterior seguimiento y control y, por tanto, es imposible garantizar la ausencia de riesgo para terceros y conlleva el riesgo de que se pueda generar un brote descontrolado en la comunidad.”

Por ello se decreta el cierre preventivo del establecimiento por tiempo indefinido, después de que los servicios de rastreo hayan concluido que el bar fue el foco de contagio. El cierre es hasta que desde la Dirección General de Salud Pública se emita informe favorable sobre la normalización de la situación

epidemiológica.

"Cuando estábamos en una situación de relativa tranquilidad y aún no habían llegado los días de mayor afluencia de gente por la Navidad, ayer nos sorprendimos con nuevos 20 casos de contagio. Lamentablemente no serán los únicos, hoy saldrán otros tantos", afirma González Andrade, que ya avisa de que los próximos días "van a ser duros". "Por la irresponsabilidad de unos pocos volveremos a pagar todos", afirma el primer edil. Andrade asegura que no les "temblará la mano" para actuar ante cualquier situación en la que se incumplan las medidas sanitarias, pero quiso hacer un nuevo llamamiento a la responsabilidad porque "recurrir a la actuación policial para corregir o sancionar comportamientos no será suficiente para frenar los contagios".