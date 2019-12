La defensa y formación del consumidor

Cuando como consumidores adquirimos un bien o contratamos un servicio, no siempre obtenemos la contraprestación adecuada a las condiciones que contratamos; por ser defectuoso, por no tener las características elegidas, por sufrir retrasos injustificados, o por otras circunstancias. En estos casos cabe la posibilidad de formalizar una reclamación, sin necesidad de acudir inicialmente a un procedimiento judicial. Como primera actuación a llevar a cabo, la federación establece contacto con la empresa o profesional, mediando para intentar alcanzar un acuerdo satisfactorio a los intereses del consumidor. Pero cuando no es posible lograr el resultado deseado, una vez agotada esta vía se procede a iniciar el procedimiento de arbitraje de consumo ante la Junta Arbitral de consumo de Extremadura, donde se designa al órgano arbitral que conocerá el asunto. La reclamación efectuada por nuestra federación en defensa de los derechos del consumidor, es trasladada a la parte frente a la que se reclama, citándoles al acto de la audiencia, en la que se escucha a ambos y se analiza la documentación aportada, así como cualquier otro medio de prueba. Una vez finalizado este acto, el árbitro, o los árbitros en su caso, dictan resolución resolviendo la controversia. En un elevado número de reclamaciones, como las que se efectúan en el ámbito de la prestación de servicios de telefonía, el problema es resuelto con la primera gestión. En caso de no obtener el resarcimiento de los derechos del consumidor, cuando la empresa se encuentra adherida al procedimiento de arbitraje de consumo, también es habitual una resolución satisfactoria en el seno del mismo.

En materia de telecomunicaciones, si no fuera posible celebrar el arbitraje de consumo porque la empresa no estuviera adherida, es posible realizar la reclamación ante la Secretaría General de Telecomunicaciones en un plazo de tres meses, bien desde la respuesta del operador o desde la negativa del mismo a someterse al arbitraje. Especial dificultad encontramos en las reclamaciones internacionales, en las que hay que acudir, con carácter general, al centro europeo del consumidor, que nos facilita el listado de entidades de resolución alternativa de litigios (RAL) acreditadas ante la Unión Europea.

La federación realiza todas estas gestiones, en defensa de cualquier consumidor, de manera gratuita.

Así mismo, en el marco de la formación al consumidor, FEACCU organiza anualmente un Congreso dentro del ámbito del derecho de consumo, habiéndose celebrado el último de ellos el pasado mes de octubre, en la sede del Colegio de Médicos de Cáceres, en materia sanitaria. Igualmente, dentro de la labor de formación, FEACCU organiza y divulga campañas dirigidas a distintos colectivos en sus ámbitos, como las que ha venido desarrollando hacia los menores, con sesiones dinámicas en colegios.