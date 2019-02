Delegación del Gobierno abrirá un expediente al policía que increpó a Ábalos

La Policía Nacional ha abierto una investigación a un agente en segunda actividad que increpó al ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, la noche del pasado viernes en un bar de copas de Mérida. Ábalos ha participado este fin de semana en Mérida en la Conferencia Autonómica del PSOE.

El ministro había estado cenando en el restaurante ‘A de Arco’ y después fue a un pub en el entorno del Arco de Trajano, muy de moda en la capital extremeña, con parte de su equipo a tomar una copa. Según explicaron ayer fuentes policiales a Efe, el agente increpó e insultó a Ábalos, a quien llamó «rojo».

Debido a la insistencia del hombre, que no llegó a acercarse al ministro, según estas fuentes, un escolta de Ábalos decidió llamar a la policía. Cuando los agentes se presentaron en el local, el hombre reconoció que pertenecía al cuerpo y mostró su placa. Tras lo sucedido, el titular de Fomento abandonó a pie el bar junto a los escoltas.

Fuentes del Ministerio del Interior apuntaron ayer a Efe que, al tratarse de un policía en segunda actividad, será la Delegación del Gobierno la que incoe un expediente por lo ocurrido. No obstante, según informó ayer el diario El País, citando también fuentes de Interior, la Policía Nacional está instruyendo un atestado policial en el que se le ha tomado declaración a los agentes que vigilaban la seguridad de Ábalos y al policía que protagonizó el incidente, y en el que también tendrán que incluir el testimonio de otra persona que acompañaba al investigado. El ministro, por su parte, no quiere dar más importancia al incidente y no presentará denuncia contra él. Los agentes en segunda actividad son policías que por su edad gozan de una situación administrativa especial hasta su jubilación, lo que implica normalmente realizar tareas de tipo administrativo.