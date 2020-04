La delegación del Gobierno "desaconseja" las caravanas de voluntarios para celebrar cumpleaños

La delegación del Gobierno ha desaconsejado algunas actividades que se han propuesto y celebrado en algunos municipios de ambas provincias como "caravanas de festejos de concejales y personal voluntario repartiendo caramelos a los niños, o haciendo actividades para que puedan celebrar sus cumpleaños, por ejemplo", tal y como aseguran en un comunicado. "En esta situación es obligatorio recordar que las medidas de confinamiento son muy importantes para la población y las autoridades públicas deben ser un ejemplo de ello", añaden. "La decisión se ha valorado junto a otras instituciones y colectivos como las fuerzas y cuerpos de seguridad, la Fempex, Junta de Extremadura y delegación de Defensa, atendiendo a quejas de algunos alcaldes, policías locales y de la propia población", apostillan.

Asimismo, aclaran que "en ningún caso se prohíben homenajes que cada día se tributan en los balcones a los profesionales que se encuentran en primera línea luchando contra el coronavirus, y tampoco la participación de los agentes de cuerpos y fuerzas de seguridad en los mismos".

Tras esta publicación, ha habido varias reacciones. La asociación de voluntarios DYA Extremadura ha comunicado que suspende el dispositivo de celebración de cumpleaños. "Es una decisión dura y difícil, pero tiene como intención mejorar la seguridad y la salud".

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cáceres, Rafael Mateos, también se ha pronunciado al respecto: "Lamentamos la decisión de la delegación del Gobierno de prohibir los homenajes a nuestros sanitarios y las felicitaciones en las puertas de los domicilios que se venían realizando en nuestra ciudad. Esta iniciativa hacía más llevadera a pequeños y mayores los días de confinamiento", ha expresado Mateos. No obstante, en la 'recomendación' se especifica que el reconocimiento a los trabajadores del hospital se podrá seguir realizando.

E, igualmente, ha habido reacción por parte del Ayuntamiento de Plasencia. Dicen que acatan pero no comparten esta decisión. "En Plasencia estas caravanas no han incumplido las medidas de prevención; hubiera sido más adecuado realizar una nueva batería de normas para aquellas localidades que no han respetado la movilidad y seguridad".

Habría que recordar que ayer el Ayuntamiento de Almendralejo informó de que se reduciría el tránsito de vehículos sanitarios y de policía que encienden sus sirenas a las ocho de la tarde para agradecer a los vecinos los aplausos dedicados al personal sanitario. Se hará solo en lugares puntuales como las puertas de las residencias o los centros sanitarios al detectarse que ese momento de las ocho de la tarde servía para que algunos ciudadanos se agolparan a las puertas de sus domicilios e incumplieran la norma establecida.