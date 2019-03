Delgado reivindica la memoria histórica para recuperar la dignidad

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, subrayó ayer que el PSOE «no dará un pasó atrás» en dignificar la memoria democrática y aboga por recuperar la dignidad de mujeres y hombres que «dieron su vida y libertad» por defender los valores democráticos actuales, «que no son huesos, son seres humanos». La ministra hizo estas declaraciones en un acto del PSOE, en el complejo cultural San Francisco de Cáceres, para homenajear los 40 años de ayuntamientos democráticos y se ha referido a las últimas críticas a la ley de Memoria Histórica.

«Eran nuestros constitucionalistas, no son huesos, son seres humanos que dieron su vida por poder celebrar hoy estos cuarenta años de democracia, nos dignifican y no daremos un paso atrás», aseveró. Asimismo, Delgado remarcó que «el cuerpo de las mujeres no es una máquina para parir» y que su «cuerpo y mente les pertenece», además de que «enriquecemos la sociedad», informa EFE.

«El PSOE, con 140 años, no va a recibir lecciones de nadie, porque ha liderado la transformación democrática de España y consolidado la democracia», afirmó la responsable de Justicia, quien manifestó que los mayores avances democráticos se han producido con presidentes socialistas, que han aprobado leyes sociales como la de igualdad.

De esta forma, la ministra lamentó que «ahora quieran que retrocedamos en el tiempo, hacia la penumbra, el blanco y negro, la oscuridad, pero vamos a mirar al futuro, hacia el progreso, donde nadie se nos quede atrás».

ELECCIONES // El secretario general del PSOE en Extremadura, Guillermo Fernández Vara, criticó las «mentiras» de los partidos de la oposición respecto a su partido, «a las que los ciudadanos van a contestar en las urnas», por lo que augura un buen resultado las próximas elecciones.

En esta línea, Vara indicó que algunos partidos han hecho de la mentira su proyecto político, «pero la mentira tiene las patas muy cortas», y añadió que al PSOE «le va ir muy bien» porque ha gobernado para la «mayoría de los ciudadanos». «Mintieron cuando dijeron que teníamos un pacto con los independentistas y aquí en Extremadura mintieron con el cierre de Almaraz, viven en la mentira y a la mentira y las calumnias los ciudadanos les van a contestar en las urnas», remarcó el candidato socialista a la Junta.

«Vamos a ganar y con sorpresas muy agradables en las grandes ciudades. Igual nos encontramos con muchos más ayuntamientos de los que algunos se imaginan y les dejará patidifusos», aseguró Vara. El secretario provincial del PSOE, Miguel Ángel Morales, manifestó su «orgullo» de defender a un partido «eterno» y abogó también por «no pelear entre nosotros» y a ayudar a Pedro Sánchez a ser presidente del Gobierno con una «amplia mayoría».

Por último, la candidata socialista al Congreso por Cáceres, Belén Fernández, aseguró que en los últimos años con el PP el municipalismo ha sufrido la «mayor regresión de la democracia» e instó a decidir el 28 de abril por un país que avance o retroceda.