La demanda de apartamentos turísticos se duplica en 2 años

Se está convirtiendo en una opción muy demandada por los turistas que visitan Extremadura. Los apartamentos turísticos no son ni mucho menos la principal elección de quienes visitan la región, pero tanto su oferta como su demanda están creciendo exponencialmente en los últimos años. Esta realidad la muestran los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Durante el año pasado casi 122.500 turistas se hospedaron en apartamentos turísticos extremeños, lo que supone un 30% más que en 2018 y el doble que en 2017, cuando esta opción registró 64.900 clientes.

¿Por qué este boom? «Son hábitos de consumo. El boom ha venido porque el mercado así lo ha solicitado. Los apartamentos turísticos empezaron a crecer después de la crisis porque se asocian a un menor gasto», cuenta Victoria Bazaga, la presidenta de la Federación Extremeña de Turismo Rural (Fextur). Y apunta a una dirección lógica para explicar su crecimiento: «es el tipo de alojamiento cuya demanda más ha crecido en los últimos años porque es el que también ha aumentado más su oferta», explica.

EL FUTURO / A su juicio, no conviene perder de vista que «son los destinos los que atraen a la gente y no los alojamientos», pero considera que este auge por los apartamentos turísticos acabará pasando. «Creo que es un alojamiento muy digno que atrae a mucha gente y que ha venido a quedarse un tiempo, pero conforme vaya mejorando la situación económica, el turista volverá a elegir un hotel con todos los servicios y solo se quedarán, además, aquellos apartamentos turísticos que realmente sean serios y estén profesionalizados porque todavía hay mucho apartamento ilegal y en muchos pueblos, no existen solo en las ciudades», advierte Bazaga.

Y esa situación irregular es un problema para el sector «porque esos negocios o particulares que están operando ilegalmente no juegan con las mismas cartas que el resto, pueden bajar precios, por ejemplo, y eso nos hace daño a todos», apunta Manuel Moreno, presidente de la Confederación Empresarial de Turismo de Extremadura (Cetex).

En el conjunto de las opciones de alojamiento que ofrece Extremadura (hoteleros y extrahoteleros), los apartamentos acaparan ahora cerca de un 7% del total de la demanda mientras hace dos años era el 3,6%. La opción preferente sigue siendo el hotel (casi el 76% de los turistas frente al 77,5% del 2017), seguido de los alojamientos de turismo rural (11,6% en el último año).

Más allá del tipo de hospedaje elegido por los viajeros para conocer y disfrutar de la comunidad, lo cierto es que el turismo no para de crecer en Extremadura. Como está ocurriendo a nivel nacional –España recibió el año pasado 83,7 millones de visitantes, un nuevo récord en el sector–, en la región también se están superando marcas en algunos indicadores. Según los últimos datos del INE, Extremadura en 2019 rozó los dos millones de turistas, con un total de 1.931.914 visitantes, un 4% más que el año anterior y casi un 8,5% más en los dos últimos ejercicios. También el gasto total de los viajeros creció hasta los 278 millones de euros, un 24% más que en 2018.

Pese a que se trata de un nuevo récord, todavía no se alcanza el objetivo marcado desde la Administración: dos millones de turistas y cuatro millones de pernoctaciones. Si bien, el número de visitantes está rozando ya esa meta, las pernoctaciones están todavía lejos: 3,5 millones durante el 2019. La estancia media por turista no supera las dos noches.

«Tenemos la percepción de que nos está costando llegar a esos objetivos, sobre todo por las pernoctaciones que siempre es lo más importante para nosotros», explica Bazaga. Porque no se trata, dice, de tener muchos turistas «sino de ser capaces de conseguir que se queden más tiempo aquí y que gasten más. Esa es la gran asignatura pendiente, la rentabilidad. La manera de lograr más de dos noches de media está siendo complicada, aunque es cierto que vamos en crecimiento y que tenemos mucho margen todavía», añade mientras apunta a continuar promocionando la región y apostar fuerte por «digitalizar el turismo», porque llega más rápido a la gente.

Para el presidente de Cetex los datos de 2019 son «positivos» y destaca especialmente el incremento de las pernoctaciones y del gasto de turistas internacionales, en el que Extremadura ha registrado el mayor incremento de España. «Esto viene a decirnos que Extremadura se está convirtiendo en un destino interesante para los visitanted extranjeros y eso antes no era así. Además, son turistas que están gastando más y esta es otra variable muy imporante para el sector», asegura Moreno, preocupado ahora por las reservas en la región de varios grupos de turistas asiáticos que, ante la epidemia de coronavirus, están paralizadas. «Esperemos que este tema se resuelva pronto».