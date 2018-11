Denuncian que una ordenanza de Gata y Acebo perjudica al sector apícola extremeño

El alcalde de Pinofranqueado (Cáceres), José Luis Azabal (PSOE), ha denunciado hoy que los ayuntamientos de dos localidades cacereñas gobernadas por el PP, Gata y Acebo, han dictado una ordenanza "presuntamente ilegal" que a su juicio afecta al sector apícola extremeño.

Azabal ha subrayado que se trata de una ordenanza municipal que en Castilla y León "está siendo volteada por ilegal e impracticable para los ayuntamientos".

El edil ha detallado algunos aspectos que incluye la normativa y que se escapan, probablemente, a las competencias de los ayuntamientos.

Así, ha indicado que la ordenanza establece un número de colmenas de 100 para distinguir entre profesionales y no profesionales, así como la obligación de los apicultores de comunicar al ayuntamiento la ubicación de las colmenas en el término municipal, con indicación de polígono y parcela.

De igual forma, se ha referido al retorno a la identificación de los asentamientos mediante cartel, "una obligación que ya está derogada en Extremadura y Castilla y León", y a la determinación de distancias mínimas "superiores a las establecidas" por la comunidad autónoma y la legislación sectorial nacional.

Azabal también ha criticado que la norma establezca distancias mínimas entre colmenares en función de la zona melífera "sin estudios fundados previos, ni consulta al sector, cuando la distancia mínima entre colmenares ya se encuentra definida en la orden de ordenación de explotaciones apícolas de Extremadura".

Además, ha criticado que se produce una "discriminación" de los apicultores trashumantes foráneos con respecto a los del municipio y limitación del número de asentamientos para ellos, "en contra de lo establecido en la Ley de libre mercado".

El establecimiento de inspecciones por parte del Ayuntamiento de Acebo relativas a la ordenación de las explotaciones apícolas en Extremadura, de sanciones "desproporcionadas" y de tasas a pagar "sin precisar" han sido parámetros denunciados por Azabal.

"Siempre tenemos las mismas trabas viniendo del mismo partido político. No les importa la gente, no les importa que podamos salir adelante con nuestros productos y permanentemente lanzan ocurrencias que no funcionan en ningún sitio y no se adaptan al interés común del sector en nuestra región", ha apuntado el alcalde socialista.

Azabal ha subrayado que "no es justo" que, con todo lo que ha costado y cuesta defender a un sector que ofrece un producto de calidad mundial, como es el apícola extremeño, "se les antoje a los alcaldes de Acebo y Gata jugar con los intereses de un sector que genera riqueza y empleo gracias a su dedicación y esfuerzo".