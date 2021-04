El desempleo baja en 1.533 personas en marzo en Extremadura

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Es increíble que en las actuales circunstancias pueda bajar el paro, no hay quien entienda la economía, pero siguen siendo demasiados parados. En Extremadura hace falta un plan de choque a lo bestia contra el desempleo, en el que se implique primeramente el gobierno central (nosotros solos no podemos), la administración y tambiérn la patronal, que no todo va a ser pedir ayudas cada dos por tres.