Diálogo, empleo e igualdad, en el discurso de investidura de Vara

Tras convocar a los extremeños a afrontar la segunda transformación de la región en 2007 y comprometerse en 2015 «a ser útil a la gente», el socialista Guillermo Fernández Vara afronta hoy su tercer y último discurso de investidura como presidente de la Junta con una apuesta por el diálogo y dos objetivos: el empleo y la igualdad. La Asamblea de Extremadura celebra este lunes y martes la sesión de investidura con la única candidatura de Fernández Vara tras la mayoría absoluta obtenida en las elecciones del 26-M.

El candidato se enfrenta a esta cita «abierto» a las propuestas de la oposición y con humildad y gratitud a los ciudadanos que han dado tan amplia confianza al PSOE, según ha manifestado esta semana tras la ronda de contactos que ha mantenido la presidenta de la Cámara, Blanca Martín, con los grupos parlamentarios. Y lo materializará con un discurso «identificable y reconocible» en el que elevará a programa de gobierno sus propuestas electorales.

Fernández Vara se comprometerá a dar un nuevo impulso a Extremadura en un escenario en el que el problema de la despoblación (para el que propone el pacto social y político y una Ley de Impulso Demográfico) y la lucha contra el cambio climático (mediante un Plan Integrado de Energía y Clima 2019/2030-) serán protagonistas.

Las infraestructuras sanitarias, los planes de segunda oportunidad para los parados de larga duración, una ley de cooperación y otra de participación democrática han sido otras promesas electorales que el líder socialista probablemente recordará esta tarde. Y todo ello apostando por los «sectores clave», como el campo, y revindicando un tren digno para Extremadura.

La sesión de investidura se abrirá a las 18 horas con el discurso del líder socialista, sin límite de tiempo, y se retomará el martes con las intervenciones de los grupos parlamentarios a partir de las 10. El PP le ha pedido un discurso «de acción y no de excusas», y de cumplimiento, ya que no necesita de pactos para sacar adelante las medidas.

Diálogo / Por su parte, Ciudadanos le ha reclamado que ponga sobre la mesa soluciones al problema del paro, para evitar la emigración y recuperar a los extremeños que se han tenido que marchar. Unidas por Extremadura le ha exigido una intervención «lo más realista posible», que no sea «una carta a los Reyes Magos» que luego se queda en nada. El PSOE, por su parte, ha subrayado que afronta el debate con responsabilidad y como una oportunidad de diálogo. Tras las intervenciones de los grupos, que replicará el candidato de forma individualizada o conjunta, se procederá a la votación nominal de Fernández Vara, en la que Cs y Unidas no han decidido aún el sentido de su voto, mientras que el PP solo sabe que no será favor. En cualquier caso, saldrá adelante sin problemas al contar el PSOE con mayoría absoluta.

El jueves 27, a las ocho de la tarde, Fernández Vara tomará posesión en la Plaza de los Naranjos de la Asamblea de Extremadura y, en los días siguientes, dará a conocer su gobierno. Será su última legislatura al frente de la Junta, por lo que los próximos cuatro años se entregará «en cuerpo y alma» a Extremadura. Sobre su futuro político no ha desvelado nada pero sí ha confesado una ilusión: «Ser alcalde de mi pueblo».