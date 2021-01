Diez aulas pasan a la enseñanza virtual tras el primer día de clases presenciales

Se sigue con la cabezonería de abrir los colegios con una ola de contagios de espanto. Que hay gente que tiene que trabajar un buscar un aparcamiento para los niños, pues que usen los colegios. Obligar a todos, es un crimen. Es mentira que los niños no se contagien, que no transmitan la enfermedad, que no enfermen y hasta puedan morir. Basta ya de usar a nuestros niños como cobayas. Con la cantidad de días perdidos por festejos varios (desde el día del Maestro, al día de no se qué o celebrar carnavales aunque no sean festivos), deberían haber dejado los colegios cerrados al menos hasta febrero, una vez pasadas las olas de frío. Pero no, los políticos quieren sus "animalitos" para experimentos y para asentar su tiranía.