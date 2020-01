Don Benito, la ciudad con los impuestos más altos y Almendralejo con los más bajos

Don Benito es la ciudad extremeña con los impuestos municipales más altos y Almendralejo, con los más bajos. Así se desprende de un informe elaborado por la Unión de Consumidores de Extremadura (UCE), que compara la evolución de los impuestos y las tasas municipales de las principales localidades extremeñas durante los últimos 12 años. Este documento aparece en el último número de la revista Consumidorex, que fue presentado ayer por la técnica de UCE, Lali Bermejo. En concreto, se han analizado el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre el Incremento del valor de los Terrenos de Naturaleza Urbano (Plusvalía), el impuesto de rodaje y la tasa de basura en las localidades de Almendralejo, Badajoz, Cáceres, Don Benito, Mérida, Navalmoral de la Mata, Plasencia y Villanueva de la Serena.

Según el análisis de todos los criterios, la ciudad más económica es Almendralejo con unos pagos anuales de 506,24 euros a diferencia de Don Benito en la que el precio anual por los servicios municipales sería de 638,71 euros. Bermejo explicó que para hacer un análisis de la variación de los impuestos se ha tomado como referencia el IPC acumulado desde enero de 2008 a noviembre de 2019, y que ha variado un 13,7%, por lo que se entiende que las tasas e impuestos hayan incrementado.

Según dijo, Don Benito destaca por ser el municipio extremeño donde más se han incrementado estos impuestos: el IBI urbano casi un 55%, el IBI especial un 116%, la plusvalía, un 31% y el rodaje un 18%. Por el contrario, Almendralejo es el municipio donde más han bajado estos tributos, mientras que Villanueva de Serena no los ha modificado durante los últimos 10 años.

En el caso de la contribución, Plasencia también ha incrementado el IBI urbano en un 18%, así como Cáceres y Badajoz, que han subido el IBI especial un 73 y 35%, respectivamente. Sin embargo, Navalmoral de la Mata ha bajado el IBI urbano en más de un 21%, mientras que Mérida y Villanueva de la Serena no han presentado cambios. En el caso del IBI rústico, ninguna de las localidades lo ha modificado desde 2008.

PLUSVALÍA // Respecto al impuesto de plusvalía, Bermejo recordó que el Tribunal Constitucional ha sentenciado recientemente que no debe de abonarse si no ha habido incremento de valor en el precio del inmueble. En relación a este tributo, Don Benito vuelve a ser el ayuntamiento que más ha incrementado el impuesto con una subida del 31% en el tipo de gravamen. Asimismo, el coeficiente de plusvalía más alto se produce en Cáceres y el más bajo en Navalmoral de la Mata. Las localidades de Badajoz, Cáceres, Mérida, Navalmoral de la Mata, Plasencia y Villanueva de la Serena no han modificado este impuesto.

Por otra parte, Villanueva de la Serena es la localidad más barata para tener un vehículo con un impuesto de rodaje que oscila entre los 14 y los 23 euros en función de los caballos fiscales, frente a Badajoz que es la más cara con valores de entre 20 y 176 euros. Don Benito, repite como la localidad que más ha subido este impuesto, un 18%, y Almendralejo la que más lo ha bajado, más de un 14%.

Bermejo manifestó que la recogida de basura es la tasa más complicada de comparar porque los sistemas de cálculo difieren notablemente entre los municipios. Por ejemplo, en Plasencia se paga según la categoría de cada calle y en Badajoz «no se paga nada», algo que no quiere decir «que sea gratis», sino que «no existe una tasa vinculada a esto». La localidad que más ha subido este impuesto es Navalmoral de la Mata con un 66%, seguida de Don Benito con una subida del 50%, y por último está Mérida con un incremento del 20%.También hay localidades que no han modificado esta tasa en los últimos 12 años como Almendralejo, Plasencia y Villanueva de la Serena.