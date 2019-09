¿Dónde irán los símbolos franquistas?

No se contempla la construcción de un nuevo edificio, sino que la Junta de Extremadura albergará en sus propias dependencias administrativas el nuevo Instituto de la Memoria Histórica. No obstante, aún no se sabe dónde se ubicará exactamente este centro que pretende ser una referencia para quienes busquen información, tal y como indican desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta. «Se elaborará un plan cuatrineal de trabajo», apostillan para explicar cuál será el funcionamiento de la institución.

En seis meses

El artículo 57 de la ley extremeña de Memoria Histórica y Democrática dice que existe un plazo de seis meses para la puesta en marcha del citado instituto, lo que implica que a finales del próximo enero ya debe estar listo.

Al mismo se llevarán «escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar de 1936 y del franquismo» que todavía existan en la comunidad.

En este sentido, la ley especifica que los municipios extremeños tienen de plazo hasta el verano que viene para retirarlos, de lo contrario se enfrentarán a sanciones económicas (la exhibición acarreará multas de hasta 20.000 euros) y a no poder optar a subvenciones o ayudas públicas (durante un plazo de hasta cinco años).