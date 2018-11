Dos de los cuatro detenidos por la muerte del guardia civil de Don Benito son investigados por homicidio

Que lastima que España no se parezca en nada a otros Estados. Somos el hazme reir del mundo en todos los conceptos de la vida. No tenemos autoridad política en nada dentro de la U.E. Asesinan a un servidor del orden público y lo único que se le ocurre decir al letrado de leyes viejas es que habían ingerido gran cantidad de alcohol. Todo eso queda bien cuando la victima no es de mi familia, cuando la cosa me toca de cerca la cosa ya cambia. Así nos va. Ah, y hacer publico la identidad de los asesinos, porque si hubo mas de una puñalada es que había intención de matar.