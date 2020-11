Dos expertos de la UEx, entre los investigadores más citados del mundo

Dos expertos de la Universidad de Extremadura, Antonio Plaza y Mario Estévez, aparecen en la lista 2020 de investigadores altamente citados (highly cited researchers), publicada anualmente por la empresa estadounidense Clarivate Analytics y en la que aparecen junto a un centenar de investigadores españoles y más de 6.000 de todo el mundo.

La metodología que determina quiénes son los investigadores más influyentes se basa en los datos y los análisis llevados a cabo por expertos en bibliometría del Instituto de Información Científica de Web of Science Group, según detalla la UEx en nota de prensa.

Esta lista está elaborada a partir de los cálculos que lleva a cabo Clarivate Analytics respecto a los índices de impacto de las publicaciones de carácter científico e incluye al 1 % de los investigadores más citados e influyentes en cada uno de los campos del conocimiento.

En el caso de Mario Estévez "Agricultural Sciences" y en el de Antonio Plaza, "Geosciences".

Los expertos de la Universidad de Extremadura están incluidos junto a un centenar de investigadores españoles y más de 6.000 de todo el mundo. España se encuentra en décimo lugar en cuanto a número de investigadores (103).

Mario Estévez García es profesor Titular en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura. Licenciado en Veterinaria (2001) con el mejor expediente académico de su promoción y Doctor por la UEx (2005).

Ha recibido galardones como el de Alumno distinguido, Premio Nacional de Veterinaria o Premios extraordinarios tanto de Licenciatura como de Doctorado.

Posteriormente llevó a cabo una estancia postdoctoral en la Universidad de Helsinki (dos años). Ha sido beneficiario de prestigiosas becas como la Marie Curie del Consejo Europeo de Investigación y la Ramón y Cajal del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Es investigador principal de proyectos de investigación del Plan Nacional y de cooperación del Ministerio de Exteriores.

Estévez ha escrito más de 150 publicaciones entre artículos científicos, de divulgación y capítulos de libro, así como cuatro patentes de invención. Posee un índice H de 40.

Ha sido invitado como ponente invitado en los más prestigiosos congresos sobre Ciencia de los Alimentos y ha impartido clase como profesor invitado en centros y universidades de prestigio internacional en países como China, EEUU, Brasil, Méjico, Bélgica, Finlandia o Turquía.

Actualmente forma parte del consejo editorial de Meat Science y es editor de varias revistas científicas como Journal of Food Science y Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety.

Su principal actividad investigadora se centra en la influencia de la oxidación sobre la calidad y seguridad de los alimentos y la influencia de la ingesta de lípidos y proteínas oxidadas sobre la salud. Asimismo, trabaja en el desarrollo de alimentos funcionales mediante el uso de antioxidantes naturales y bacterias probióticas.

Por su parte, Antonio Plaza es catedrático de Universidad en el Departamento de Tecnología de Computadores y Comunicaciones, en la Escuela Politécnica de Cáceres de la UEx, donde coordina el grupo de investigación "Computación Hiperespectral" (HyperComp).

Ha sido reconocido como Fellow del Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) por sus contribuciones en procesamiento de imágenes hiperespectrales y computación paralela aplicada a problemas de observación remota de la Tierra.

Ha sido editor jefe de la revista IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing (2013-2017), y actualmente es editor jefe de IEEE Journal on Miniaturization for Air and Space Systems.

Ha coordinado numerosos proyectos internacionales/nacionales, y es autor de más de 300 papers en revistas de impacto.

Ha recibido reconocimientos a su labor investigadora, como el premio al paper más citado de Journal of Parallel and Distributed Computing (2005-2010), mejor revisor de IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters (2009), mejor revisor de IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing (2010) y mejor column paper de IEEE Signal Processing Magazine (2011).

También mejor paper de IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing (2014) y mejor editor asociado de IEEE Access (2017).

Recibió el premio a la Excelencia Docente de la Universidad de Extremadura en 2018.

Ha dirigido 16 tesis doctorales y es miembro del Comité Administrativo de IEEE Geoscience and Remote Sensing Society (GRSS) desde 2011, siendo presidente del Capítulo Español de IEEE GRSS en 2013-2016. EFE