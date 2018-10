Dos extremeños con buenas ideas

¿Qué tienen en común las empresas Mysocialfit y Eureqa 3D?, ¿que une a un proyecto de impresión de biorréplicas en tres dimensiones y a una plataforma para conectar a profesionales de la actividad deportiva con los usuarios?, ¿un titulado en Medicina de Trujillo con otro de Calamonte graduado en Ciencias del Deporte?... Pues a priori, poco, más allá del origen extremeño de ambos. Pero hay más de lo que parece; comenzando por el carácter emprendendor de ambos y porque la Universidad Europea acaba de incluirlos entre los galardonados con los premios anuales que otorga a los proyectos más innovadores que además tienen un fin social.

Jesús Corbacho es el creador de Eureqa 3D, un proyecto que ya es una empresa y que utiliza la tecnología de impresión en tres dimensiones para hacer una copia de un hueso roto, con el fin de que el cirujano tenga una imagen real del problema a tratar y tomar así la mejor decisión posible antes de entrar en el quirófano. «Partimos del concepto ‘operar dos veces la mismo paciente’ para que en el fondo sean cirugías más rápida, más efectivas, que mejoran los tratamientos y además ahorran dinero a los hospitales», resume este joven trujillano titulado en Medicina por la Universidad de Girona.

Fue precisamente mientras estudiaba cuando entró en contacto con la impresión 3D y decidió que su carrera profesional debería conjugar esa nueva tecnología con sus conocimientos de medicina. «Vi que había muchas posibilidades de hacer de una forma diferente las cosas de siempre», dice. Así que comenzó a evaluar las alternativas y se decantó por la cirugía, en lo que fue el germen de un proyecto empresarial que se gestó en el centro I-Novo de Trujillo a partir del año 2017. Desde principios de año está operando en varios hospitales extremeños ( el primero en contar con este servicio fue el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres) y espera dar en los próximos meses el salto a otros centros sanitarios españoles.

Todas las perspectivas

Lo que hacen en Eureqa 3D es un modelo anatómico de planificación quirúrgica, con el que el cirujano puede ver desde cualquier perspectiva el problema a solucionar. «Así puede tener más claro al entrar en el quirófano cómo debe acometer la reparación del hueso en cuestión, lo que permite que la intervención sea mucho más precisa», defiende Corbacho.

«El hospital ahorra más de lo que le cuesta», concluye sobre el beneficio social de esta iniciativa empresarial, que apoya en un estudio que se ha llevado a cabo en el Hospital San Pedro de Alcántara y según el cual, en el caso de las fracturas articulares se ahorra gracias a este método un 25% del tiempo de quirófano. «Eso que supone un importante ahorro económico para el hospital, que puede ser incluso superior en el caso de cirugías más complejas», defiende.

Jesús Corbacho (fundador de Eureqa 3D) y Daniel Rodríguez (creador de Mysocialfit) son dos de los ganadores de la décima edición del programa de Premios Jóvenes Emprendedores Sociales (JES) de la Universidad Europea. En total son diez los premiados por esta institución por distintos proyectos con impacto en su entorno: en el caso de Corbacho, por la impresión en tres dimensiones de biorréplicas y en cuanto a Daniel Rodríguez, por una plataforma para conectar a profesionales de la actividad deportiva con usuarios potenciales. El premio consiste en una dotación económica de 2.000 euros y asesoramiento específico para mejorar de su proyecto. Además, uno de ellos recibirá una Mención Especial durante la ceremonia de entrega de los galardones que tendrá lugar el próximo 14 de noviembre.

Según informa la universidad, el programa de Premios JES de la reconoce a jóvenes de entre 18 y 29 años «que buscan la transformación social basada en la equidad, la justicia social y la protección del medio ambiente a través de sus proyectos».

De Erasmus

Al calamonteño Daniel Rodríguez, una beca Erasmus en Roma le cambió la perspectiva sobre su futuro profesional. «Me fijé en los parques de Roma y en que, mientras los niños estaban felices jugando, sus padres estaban aburridos, y pensé en que por qué no podían tener también los padres ese momento de ocio divertido en el parque, con una actividad saludable como es el deporte», explica. Así que al regresar a Cáceres, donde estudiaba, Daniel decidió darle una vuelta a las salidas profesionales que le ofrecía su grado en Ciencias del Deporte. Analizó por qué la gente no practicaba deporte y encontró que había cuatro causas fundamentales: «falta de tiempo, falta de actividades al aire libre, falta de amigos con los que compartirlas, y los elevados precios de las cuotas en los gimnasios», enumera. Y pensó en cómo se podría atajar todo eso y otro problema añadido: que el 40% de los titulados como él, no tiene trabajo.

Fue así como nació la plataforma Mysocialfit, que se gestó primero como un Proyecto Yuuz (una iniciativa del Banco Santander que promueve el talento joven y el emprendimiento empresarial) y maduró después en la meca de la innovación, Silicon Valley. Haca solo tres meses que se convirtió en una empresa y ya incluye actividades en Extremadura y varias ciudades españolas (Madrid y Barcelona, por ejemplo) tanto deportivas como de ocio (una clase de abdominales se oferta por 2 euros y una de aerobic en el Parque del Príncipe, por 3 euros).

«Hay un beneficio social claro, porque mientras lo normal es que la gente pague una cuota en un gimnasio pero no vaya, lo que propone Mysocialfit es que solo se pague por el día que practica la actividad», puntualiza Rodríguez que asegura que al tratarse de sesiones grupales, el precio por persona es bajo, pero a pesar de eso «el profesional sigue obteniendo una buena remuneración», indica.

Las andadura de la empresa no ha hecho más que comenzar y Daniel Rodríguez ya piensa en hacerla crecer con propuestas en sitios atractivos («una clase de pilates en la torre de Bujaco de Cáceres», dice), mientras indaga en nuevos campos como la inteligencia artificial; el siguiente reto de esta mente inquieta.