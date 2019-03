Dos nuevas muertes por gripe elevan a once las víctimas mortales en la región

El número de fallecidos con infección confirmada de gripe en Extremadura asciende a once en esta temporada, tras dos nuevas muertes registradas la semana pasada, en la que se notificaron 18 nuevos casos graves ingresados, que elevan a 97 el total de pacientes graves hospitalizados con esta enfermedad. De los restantes 86 casos graves notificados en Extremadura, 48 han recibido ya el alta hospitalaria, mientras que 38 permanecen ingresados en distintos hospitales de la región, según el informe de la Subdirección de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública, del Servicio Extremeño de Salud (SES).

El informe también especifica que 78 de los 97 pacientes que han sido hospitalizados tenían uno o varios factores de riesgo asociados a la gripe. Los factores de riesgo más frecuentes están siendo, por este orden, enfermedad cardiovascular crónica (38 casos), enfermedad pulmonar (29), diabetes (25), enfermedad renal crónica (16), obesidad (9), inmunodeficiencia (8) y enfermedad hepática (uno). De los 78 casos graves con factores de riesgo, tan sólo se habían vacunado contra el virus de la gripe 25 (32 %), mientras que 43 (55 %) no lo habían hecho y en otros 10 casos no consta. Entre los once fallecidos, nueve de ellos con factores de riesgo, tan sólo se habían vacunado tres, mientras que siete no habían recibido la inmunización y en un caso no consta.

Por tramos de edad, más de un tercio de los casos hospitalizados tiene más de 80 años (36), pero se han registrado casos graves ingresados en todos los grupos de edad: trece de ellos en el grupo de 70 a 79 años, doce en el de 40 a 49, once en el de 50 a 59, diez en el de 60 a 69, ocho en el de 0 a 9 años, tres en el de 20 a 29 y dos en los grupos de 10 a 19 y 30 a 39 años. Asimismo, de los once fallecidos, ocho eran hombres y tres mujeres, también pertenecientes a varios tramos de edad: cuatro en los grupos de más de 80 años, tres en el de 70 a 79 años, y uno en cada grupo de 60 a 69, 50 a 59, 40 a 49 y 10 a 19.

Como viene siendo habitual durante esta temporada, la proporción de casos graves hospitalizados permanece sensiblemente más baja en Extremadura que en el conjunto de España, dado que los 97 casos registrados en la región equivalen a una tasa de 9 casos ingresados por cada 100.000 habitantes, mientras que en el conjunto del país es de 13,6 pacientes graves por cada 100.000 habitantes. La tasa de incidencia semanal de la gripe en la región descendió en la semana que finalizó el pasado domingo hasta 137 casos por cada 100.000 habitantes, tras haber alcanzado la semana anterior el pico epidémico de esta temporada con 170,7 casos y previsiblemente continuará descendiendo, pues el informe del Sistema Centinela en Extremadura señala que la evolución es «decreciente».