La edad media de los extremeños roza por primera vez los 45 años

No hay tregua. Extremadura no deja de envejecer año tras año y su población está rozando ya los 45 años de media. Es la primera vez que los extremeños se acercan tanto a esta cifra. En concreto se sitúa en 44,7 años, según los datos del Padrón Continuo publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que comenzó a analizar estos datos a partir de 1998. Desde entonces la ratio de edad de la población extremeña ha sumado más de cinco años, a razón de entre tres y cuatro meses cada anualidad. Hace dos décadas la cifra se situaba en 39,2 años y en el 2010 fue de 42,2 años. «Es la mayor edad media desde que hay registros y viene aumentando sin interrupción desde hace 30 o 40 años», explica Antonio Pérez, experto en Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Extremadura.

¿A qué se debe este aumento? Es el resultado de una sencilla ecuación: cada vez hay menos niños, más población mayor y una mayor esperanza de vida. «Año tras año le ganamos unos cuantos meses a la esperanza de vida y eso se traduce en un aumeno de la edad media porque no hay relevo y así no hay manera de reducir esa edad. En el conjunto de Extremadura son casi 45 años, pero hay municipios que ya superan esa cifra con creces».

EL FACTOR INMIGRACIÓN /Aún así, el incremento de la edad media de los habitantes de Extremadura en general se ha visto ralentizado por la población extranjera, que contribuye a moderar el envejecimiento generalizado. Mientras los extremeños alcanzan los 44,7 años, los extranjeros residentes en la comunidad tienen 34,8 años. Esto supone que la media de toda la población que vive en Extremadura sea de 44,4 años. «La afluencia de inmigrantes desde el punto de vista demográfico es muy positivo y es, además, la única solución de la España interior al problema demográfico, porque además suele ser población joven, en edad fértil y con tasas de fecundidad muy superiores», apunta Pérez.

Además de la nacionalidad, otro factor determinante en este indicador tiene que ver con el sexo. Las mujeres, que tienen una mayor longevidad, son las que presentan también una edad media superior a la de los hombres, con una diferencia de casi dos años y medio, y las que aceleran así el envejecimiento.

Las extremeñas (incluyendo también a las extranjeras) tienen una media de 45,6 años, según los últimos datos de 2019, mientras que los hombres están en los 43,2 años. «Es una realidad demográfica, ellas tienen una mayor esperanza de vida que los hombres. Viven más tiempo generalmente y eso hace que su edad media en conjunto sea superior», explica Pérez. «Y esto siempre ha sido así. Antiguamente se achacaba a que la mujer no trabajaba fuera de casa, no solía beber ni fumar y se decía que con el tiempo esa brecha se reduciría e incluso que habría convergencia, pero se ha demostrado que esos factores no influían. La mujer de hoy en día sigue teniendo una longevidad superior».

En comparación con el resto de comunidades autónomas, Extremadura se ubica en el centro de la clasificación nacional y no supera la edad media del conjunto de los españoles, que por primera vez alcanza los 45 años, si no se tiene en cuenta a la población extranjera. Si se contabiliza al conjunto de los residentes del país, la comunidad extremeña sí está por encima de la media estatal, que se sitúa en 43,3 años en el conjunto de la población del país.