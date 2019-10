Educación busca profesores de varias especialidades deficitarias

El curso acaba de comenzar, probablemente van a hacer falta docentes para cubrir bajas o sustituciones en las próximas semanas en el sistema educativo extremeño y las listas de interinos están casi agotadas en al menos siete especialidades. Por eso, la Consejería de Educación y Empleo va a lanzar anuncios urgentes para crear «listas de espera alternativas» con aquellas personas interesadas que cumplan los requisitos de titulación y tengan la capacitación pedagógica para poder impartir clases en la comunidad. Los aspirantes serán ordenados según el expediente académico.

No serán listas ordinarias (que se conforman con los aspirantes que aprueban la primera parte de las oposiciones) ni extraordinarias (para las que según la normativa actual es necesario hacer una prueba selectiva, lo que conllevaría más tiempo), sino que serán «listas de espera alternativas» –apunta Educación–, para atender necesidades puntuales. Así se lo comunicó la administración educativa el pasado viernes a los cinco sindicatos docentes con representación (CSIF, PIDE, ANPE, CCOO y UGT) en una reunión celebrada en Mérida.

Según confirman desde la Consejería de Educación y Empleo, todavía no hay ninguna lista de interinos totalmente agotada, pero «sí es cierto que hay algunas especialidades que cuentan con pocas personas en listas de espera». De momento, no especifica cuáles están en esta situación deficitaria: «Aún se sigue estudiando de cuántas especialidades se va a sacar anuncio», apuntan desde la adminsitración. No obstante, confirma dos ya seguras: Instalaciones Electrotécnicas y de Mantenimiento de Vehículos.

FP Y SECUNDARIA / Los problemas están sobre todo en algunas especialidades de Formación Profesional, aunque también en otras de Secundaria. Según los datos que avanzó la consejería en la reunión del pasado viernes, hay siete bolsas extraordinarias deficitarias: Alemán (con solo tres personas en lista), Italiano (1), Mantenimiento de Vehículos (1), Sistemas y apliaciones informáticas (5), Dirección escénica (1) y Portugués (14). Y al menos una lista ordinaria bajo mínimos: Educación Física (con 8 interinos).

Asimismo, a fecha del pasado viernes, había además una docena de plazas (siete de ellas de jornada completa y cinco de media jornada) vacantes en sendos centros educativos, aunque en los últimos días se han podido cubrir telefónicamente siete de ellas, según informa ANPE. Este sindicato señala que la falta de profesorado en algunas especialidades «no es solo un problema de Extremadura», sino que viene ocurriendo especialmente desde el curso pasado en comunidades como Madrid o Canarias. «En Cataluña, por ejemplo, se ha optado por hacer anuncios expresos a titulados que están cursando el máster de secundaria, pero aún no lo tienen terminado».

Desde el sindicato CSI-F solicitan que se convoquen las listas extraordinarias que sean necesarias para solucionar las dificultades de adjudicación de vacantes y sustituciones porque «las soluciones de urgencia no se pueden mantener en el tiempo, hay que prever las necesidades», sostiene. El sindicato es partidario de que los aspirantes tengan que pasar por una prueba de selección, como requieren las listas extraordinarias, pero no los anuncios urgentes.

HORARIOS / Por su parte, el sindicato PIDE valora que estos anuncios serán «un parche provisional a las necesidades docentes de los listados de interinidades en Extremadura». Por eso solicita que se amplíe esta convocatoria urgente a otras especialidades que también pueden verse en problema spróximamente, que se convoquen listas extraordinarias en las especialidades con menos personal disponible y que se revisen aquellas vacantes o sustituciones voluntarias que no se cubren debido a las peculiaridades de sus horarios.

De momento, la consejería ultima el estudio de las especialidades más deficitarias antes de publicar, a través de Profex, los anuncios para conformar listas alternativas en los próximos días.