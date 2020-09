Educación contratará a 130 docentes más y reducirá a 18 alumnos la ratio en Infantil

Ya están listos todos los documentos para empezar el curso escolar el próximo 10 de septiembre en Extremadura. En la mesa sectorial de Educación celebrada esta mañana, se han abordado algunos asuntos aún pendientes, entre ellos una rebaja de la ratio en Infantil y un aumento de 130 docentes más, que se unirán a los 614 anunciados en julio.

Según ha explicado el secretario general de Educación, Francisco Amaya, se he decidido rebajar a 18 alumnos por clase la ratio en Infantil en los centros urbanos (en los rurales no se llega a estos números) en base a los últimos estudios sobre la transmisibilidad del covid-19 por parte de los más pequeños. “Los estudios han evolucionado y ahora nos encontramos con que los alumnos de 3, 4 y 5 años son los más asintomáticos y los que más carga viral tienen y esto ha hecho que nos replanteemos la ratios de los grupos estable de convivencia en Educación Infantil”, ha señalado Amaya. En Primaria la ratio media no superará los 20 alumnos, aunque ha reconocido que habrá casos muy puntuales donde podría superarse por la falta de espacios dentro y fuera del centro.

Para bajar la ratio en las aulas urbanas de Infantil se van a contratar a entre 70 y 90 docentes más de Infantil (que deberán extremar las medidas de precaución usando mascarillas FFP2 y pantallas faciales si fuera necesario), pero también habrá refuerzos de plantilla en Primaria. Además, se contempla la contratación de otros 40 nuevos docentes más que se harán cargo de un nuevo programa llamado Proa Plus que, en coordinación con el Ministerio de Educación, prestará apoyo domiciliario a los alumnos con necesidades educativas especiales que no puedan asistir presencialmente a las aulas por prescripción médica y a través del cual también se ofrecerá desde todos los centros formación a todas las familias que lo necesiten para fomentar la competencia digital en las familias.

En total, ha dicho Amaya, serán 130 docentes más a jornada completa, que se suman a los 614 docentes anunciados en julio.

De la presencialidad total a la semipresencialidad

Otros aspectos abordados en la mesa sectorial son las condiciones que se deben dar para pasar de un escenario a otro durante el curso escolar. Así, ha especificado el secretario general que se pasará de la presencialidad total a la semipresencialidad cuando haya que cerrar un aula durante 15 días porque haya un caso confirmado dentro de un grupo estable. En ese caso, se pasará a un confinamiento parcial y a la enseñanza a distancia solo en el caso de ese aula y de las personas que hayan interactuado con ese aula. Habrá confinamiento total si se determine por Sanidad el cierre del centro cuando haya transmisión comunitaria del virus, lo que ahora mismo se plantearía con tres casos positivos de covid-19 en un centro.

También se contempla un sistema de llamamientos de interinos exprés para el caso en que se den varios positivos entre los docentes de un mismo centro, pero que no afecten a todo el alumnado. En esa situación se permitirán la incorporación de sustitutos en un plazo de 24 horas.

Con estas últimas decisiones acordadas hoy, se completan las instrucciones de inicio de curso avanzadas en julio y el documento que, según Amaya, permite dar seguridad y certezas al curso escolar con más interrogantes.