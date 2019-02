Educación creará el próximo curso 4 plazas de maestro y 283 de profesor

Todo lo que se invierta en EDUCACION PUBLICA es digno de aplaudir y más sin tenemos en cuenta que muchos de los docentes interinos pasaran a funcionarios de carrera. No obstante hay que cambiar el sistema de oposiciones, ya que prima la antigüedad sobre los conocimientos de opositores, quedando en la calle personas muy bien preparadas y con unas ideas muy innovadoras. Sobre los docentes he de decir también que se debían someter a una “EVALUACIÓN CONTINUA”, ya que la preparación de muchos es bastante deficiente. En Hablamos de fracaso escolar pero según he comprobado en mi entorno familiar y más cercano los niños tienen unas carencias educativas muy grande. De hecho en cuanto sale de la primaria, arropados por los profesores y muchos de ellos se dedican a entretenerlo y cuando pasan a secundaria se les notas que no tienen base ninguna. Vamos a invertir en una enseñanza de CALIDAD Y PUBLICA, vayamos dejando de invertir en EDUCACIÓN PRIVADA. En este país la enseñanza privada siempre fue pagando, quien quiere centros de frailes, monjas,... y otros que se lo pagen.