Educación elimina cien actividades extraescolares por baja demanda

El covid-19 no ha podido con las actividades extraescolares que se desarrollan en los centros educativos extremeños en horario vespertino. La demanda es menor que años anteriores, pero en el curso actual se mantienen un total de 516 Actividades Formativas Complementarias (AFC), 307 en la provincia de Badajoz y otras 209 en la de Cáceres. Son alrededor de cien menos que el curso anterior, cuando hubo 624 actividades en marcha. Ante la excepcionalidad de este año, la Consejería de Educación y Empleo decidió prorrogar para el curso 2020/21 las mismas actividades, pero la demanda de alumnado no ha permitido desarrollar el mismo número.

La administración ya barajaba esta posibilidad, por eso desde el Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios se pidió en octubre a los centros educativos que realizaran un sondeo sobre el número de alumnos que estarían interesados en participar en las mismas, ya que se trata de una actividad voluntaria. Los datos recogidos evidenciaron que la demanda era «bastante significativa» aunque no llega a las cifras de años anteriores. Más de 10.500 escolares mostraron su intención de inscribirse en alguna actividad, frente a los 16.000 que se apuntaron en el curso 2018/2019. Los datos definitivos de inscritos este curso aún no se puede concretar, «ya que los centros continúan introduciendo datos en Rayuela».

Y ese descenso es el que ha motivado la supresión de unas cien actividades formativas en el curso actual. Así, continúan desarrollándose todas aquellas que tienen alumnos inscritos «suficientes» y se descartan las que están por debajo de lo que marca el decreto regulador (diez alumnos como norma general en los centros completos), «siendo flexibles a la hora de suprimir actividades», indica la administración educativa.

Los monitores: 33 indefinidos afectados

El número de actividades eliminadas coincide con el de monitores que no se contratarán este año. La problemática surge especialmente en el caso de las actividades suprimidas que tenían asignado un monitor indefinido (no todos tienen esta condición). Es la situación de un total de 33 actividades, 15 en la provincia de Badajoz y 18 en la de Cáceres. ¿La solución? «Se está buscando la fórmula para intentar que los monitores afectados por esta supresión no vean rescindido su contrato. En algunos casos, se ha procedido a reubicarlos en la misma zona educativa donde había una plaza vacante de las mismas características, y en aquellos casos que no es posible reubicarlos, se intentará en la medida que sea posible jurídicamente, suspender los contratos para este curso escolar, con la finalidad de que se puedan incorporar en cursos futuros», explican desde la Consejería de Educación a este diario.

En cualquier caso, la administración insiste en que todas las extraescolares que se van a suprimir «están motivadas en la falta de demanda». Explica que para eliminar una Actividad Formativa Complementaria se establece un procedimiento en el que los centros educativos solicitan la supresión ante la escasez o nula demanda de alumnos, que debe ir acompañada del acuerdo del Consejo Escolar del centro educativo en cuestión. La documentación pasa a la Inspección Educativa, que emite un informe sobre la petición del centro.

La concertada: se espera cerrar el proceso a final de mes

Mientras las extraescolares ya están en marcha en los centros públicos, los concertados siguen pendientes de la resolución del procedimiento. «Estos acceden a las mismas a través de convocatoria de ayudas para la contratación de monitores. En el mes de octubre se publicó la convocatoria y una vez finalizado el plazo de solicitudes, actualmente se está en la fase de valoración de la documentación para su posterior resolución. La intención es tener resuelta la convocatoria a finales del mes de noviembre», señala la consejería.

Frente al covid: 15 alumnos máximo, ‘burbujas’ y espacios abiertos

Las Actividades Formativas Complementarias (AFC), también llamadas actividades extraescolares, se desarrollan en los centros de Educación Infantil, Primaria y Especial fuera de la jornada lectiva, de lunes a jueves y entre las 15.30 y las 18.30 horas (elige cada centro), como viene siendo habitual. Pero este curso tienen además que cumplir con los protocolos establecidos ante la pandemia de covid-19. Como máximo cada actividad debe estar formada por grupos que no superen los 15 alumnos y se debe procurar, en la medida de lo posible, que estos pertenezcan al mismo grupo de convivencia estable de la jornada lectiva matutina. Otra de las recomendaciones para este atípico curso es que preferentemente se desarrollen en espacios abiertos. «Las que sean en el interior de los centros se llevarán a cabo en los espacios de mayor amplitud que estén disponibles (pabellones, gimnasios, salones de actos, bibliotecas...)», según recoge la instrucción de este curso. Entre las opciones habitualmente más demandadas están plástica y manualidades, psicomotricidad, inglés, fomento de la lectura, tecnologías de la información y la comunicación, teatro, estudio dirigido...