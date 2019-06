Educación no quiere que haya una EBAU única y común en todo el país

El debate viene de lejos, pero en cada convocatoria de selectividad o EBAU vuelve a salir a la palestra. ¿Debería hablar una prueba única en toda España? Algunas comunidades tienen claro que la respuesta es sí. Entre ellas están Galicia, Madrid y también Castilla y León, que lleva años poniendo en duda el nivel de exigencia de la selectividad en la comunidad –habla de «notas hinchadas»– y criticando que alumnos extremeños ocupen plazas de Medicina en universidades castellanoleonesas, ya que se mantiene el distrito único, es decir, la nota de selectividad vale en todo el territorio nacional.

El debate con la región se circunscribe a ese grado de Medicina, el que requiere una mayor nota en prácticamente todos los campus del país y para el que una décima puede ser decisiva, pero la chispa este año la chispa de este habitual debate no se ha encendido en la comunidad limítrofe sino en la Comunidad Valenciana. Allí, un grupo de estudiantes ha criticado la «dificultad» del examen de Matemáticas de su EBAU y ha empezado a recoger firmas para pedir pruebas comuntes en el país.

Ante la polémica, la ministra de Educación, Isabel Celaá, se ha comprometido a crear un grupo de trabajo para, al menos, sentarse a hablar del asunto con las comunidades. Quiere determinar si verdaderamente los 17 modelos de EBAU diferentes afectan a la equidad entre los estudiantes.

Aún así, la propia ministra no es partidaria de fijar una prueba común, entre otras cosas, porque no todas imparten los mismos contenidos dentro del currículo. Y la postura de Extremadura va por esta línea. La Consejería de Educación no quiere que se establezca un examen único porque «es poner en entredicho las competencias autonómicas en materia de educación», aseguran a este diario. Y es más, incluso el trabajo de los docentes que participan en la confección de esta prueba durante todo el año. «La consejería defiende y valora la profesionalidad del profesorado que corrige y califica los exámenes de la EBAU en Extremadura», insiste.

Por eso, desde la consejería tiran de datos para defender que las diferencias entre algunas autonomías son mínimas por mucho que persista la polémica. «Según el propio Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el año pasado el porcentaje de aprobados en la EBAU fue de un 93,21% en el país; en Extremadura fue del 93,57% y en Castilla y León, por ejemplo, fue del 96,15%». Es decir, que aprobaron más estudiantes castellanoleoneses que extremeños.

En cuanto a las calificaciones, las diferencias también son mínimas. La nota media en el país fue de un 7,28%, en Extremadura fue de un 7,64 y en Castilla y León, de un 7,36%. «Entre estas tres notas hay diferencias de décimas sobre un total de 14 puntos, son muy parecidas», insiste la consejería.

El presidente de la EBAU en Extremadura, José Antonio Pariente, también se pronunció al respecto. «Obviamente cada comunidad pone los exámenes que cree conveniente, pero siempre nos regimos por unas matrices de especificación de cada materia que saca el Ministerio de Educación todos los años. Esa es la guía, la biblia, para todas las universidades y a partir de ahí se elaboran los contenidos específicos». Insiste en que las diferencias son «anecdóticas». «Por ejemplo, en una comunidad pueden preguntar en Lengua la Generación del 27 y en otro la del 28 y puede que una sea más fácil que otra, pero es una cuestión puntual y anecdótica», insiste.

Pariente explica que por cada una de las materias a examen, 22, se crea una comisión que se encarga de elaborar las pruebas. «Cada comisión entrega cinco propuestas de examen y de estas la organización elige por sorteo un examen para la convocatoria de junio y otra para la de julio».

Desde la Conferencias de Rectores de Universidades (CRUE) admiten que los exámenes son distintos, pero las diferencais entre los resultados «no se explican por la mayor o menor dificultad de las evaluaciones sino por otro tipo de condicionantes». No hay que olvidar que la EBAU supone el 40% de la nota final de acceso a la universidad y el 60% restante es la media de Bachillerato.