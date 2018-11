El eje Berlín-París-Madrid-Lisboa debe sostener en estos momentos la UE

Las autoridades y los expertos que participan en el Foro de la Logística del Corredor Atlántico celebrado en Badajoz han coincidido en afirmar que, si anteriormente no había excusas para no impulsar esta línea de comunicación, en el actual entorno económico y político hay menos para no acelerarla.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, dijo durante su discurso de inauguración del encuentro que el eje Berlín-París-Madrid-Lisboa es «la columna vertebral» que puede sostener a la UE en estos momentos, a tenor de las últimas noticias acontecidas en el continente, informa EFE.

En su opinión, el brexit británico y el principio de acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea en relación a esta cuestión, y el rechazo por parte del Gobierno italiano a las normas presupuestarias comunitarias que rigen a los estados miembros relanzan el eje que une la capital alemana con la portuguesa.

Sin embargo, a su juicio esta vía está «llena de hernias», en concreto la ausencia de infraestructuras de comunicación en algunos de sus tramos.

A su vez, el secretario de Estado de Infraestructuras de Portugal, Guilherme d’Oliveira, ha resaltado las oportunidades económicas generadas por el incremento del volumen de mercancías que llegan al puerto luso de Sines.

En su opinión, dentro de la colaboración actual entre Portugal y España por impulsar el transporte multimodal hay que dar «prioridad» a la red ferroviaria, un aspecto en el que ambos países tendrán grandes beneficios.

Por su parte, la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha destacado los esfuerzos del Gobierno central para cumplir los plazos fijados y adelantar, en la medida de sus posibilidades, los trámites que quedan.

En el tramo de la mitad occidental española del Corredor, el trazado menos avanzado es el que une Madrid con Oropesa (Toledo), en la actualidad en estudio informativo y cuyo trámite de información pública se espera para 2019.

El tramo más adelantado es el ubicado entre Badajoz y Plasencia, cuyas obras estarán finalizadas el año que viene para ponerlo en servicio, junto a su electrificación, en 2020, lo que permitirá a los trenes lograr una velocidad de 180 kilómetros por hora.

El tramo medio ha experimentado, a su vez, «importantes avances» en los últimos meses con la licitación de una gran parte de los trabajos, ha manifestado García Seco.

Sin embargo, el coordinador del Foro del Corredor Atlántico, Carlo Secchi, ha incidido en la necesidad de acelerar el ritmo de los trabajos tanto en la frontera entre España y Francia como en la ubicada en la hispanoportuguesa pues «no se puede perder tiempo» para que los beneficios de estas infraestructuras «lleguen en plazo a los ciudadanos».

En este sentido, el experto italiano ha destacado la idoneidad del Corredor por su capacidad de conectar la vertiente marítima portuguesa con el centro de Europa, lo que redundará en beneficio de los territorios implicados.