“El autoempleo no es una empresa”

«Una empresa necesita una estructura, administrar los recursos; otra cosa es el autónomo o el autoempleo, eso no es una empresa». Son palabras del secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), Javier Peinado, al analizar el tejido empresarial de la región y los datos de creación de empresas facilitados por el Dirce e Informa. «Nos gustaría que se crearan más empresas, pero lo que necesitamos para solucionar el problema del desempleo son empresas grandes, de mayor tamaño y con un crecimiento sostenible en el tiempo», señala.

Hay que tener en cuenta, advierte Peinado, «que hay un gran porcentaje de autónomos que se autoemplean; es decir, no tienen ni visión empresarial ni en su voluntad está tener una empresa, sino que lo que quieren es emplearse ellos, tener un trabajo». Es más, añade, «hay autónomos que no quieren crecer más porque lo que no quieren es contratar a nadie, y es una decisión que hay que respetar, pero eso no es una empresa; ser autónomo no es la panacea».

En cualquier caso, insiste en que «hay que seguir con las campañas de concienciación y de información para generar empresas, pero no se puede obligar a nadie a que lo haga si no se ve capacitado o no es su voluntad; se trata de darles oportunades, facilitarles, ayudar a quienes quieren tener una actividad sea autónomo o una empresa, y no ponerles freno».

A este respecto, insiste Peinado, desde la patronal extremeña «respetamos mucho a cualquier persona que intente montar una actividad empresarial», y se muestra partidario de que «se den ayudas a quienes son emprendedores y quieren tener una empresa o ser autónomo, antes que se den ayudas o rentas básicas a quienes no generan ninguna actividad, pero también es respetable».