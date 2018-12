«El voto de los alumnos es doloroso»

«Contento, más relajado y muy satisfecho» con los resultados, aunque con una espina: los estudiantes. El sector C, el de los alumnos, fue el único en el que Antonio Hidalgo no logró más votos que su rival, Marisa González, quien consiguió el doble de papeletas (1.629 frente a 819). «Particularmente como profesor durante 30 años es doloroso ese voto; he intentado contactar con ellos pero ha sido dicífil acceder a ellos. Tomaron su decisión, la respeto, pero no ha habido forma de entablar un diálogo productivo para mejorar esa relación», dijo ayer. Sí fue el más votado en los tres sectores restantes: doctores (sector A, cuyo voto ponderado supone un 51% del resultado final), el resto de docentes (B) y el PAS (D). Tras conocerse los resultados, recibió una llamada de felicitación del presidente de la Junta, de la vicepresidenta y de la consejera de Educación. El rector Segundo Píriz, al que sucederá en el cargo, también contactó con él para felicitarle.